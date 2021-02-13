Продажи легковых автомобилей в уезде упали до уровня десятилетней давности
"Плохие новости из сланцевого сектора снизили продажи" - так начинался в "Северном побережье" год назад обзор автопродаж в уезде. Хороших новостей у важнейшего работодателя уезда нет и нынче: к концу года государство назвало датой смерти сланцевого сектора, обеспечивающего доход тысяч семей, 2035 год. Но самый сильный удар нанесла все же коронапандемия. В общем по Эстонии продажа легковых автомобилей снизилась на 29,5 процента, что тоже является большим спадом.