Продажи легковых автомобилей в уезде упали до уровня десятилетней давности

Наиболее продаваемым типом кузова в Ида-Вирумаа стал средний городской внедорожник. Благодаря популярности новой "Octavia" и выходу новой модели второе место удержали за собой малые средние автомобили. Третьим стал малый городской внедорожник. "С одной стороны, речь идет о моде. С другой, с учетом того, что население стареет, в высокую машину просто удобнее залезать и вылезать из нее, когда колени плохо гнутся. Но скорее говорят о наших плохих дорогах и некачественном зимнем уходе, нежели осмеливаются признаться в этом", - говорят автопродавцы.