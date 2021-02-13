Сб, 13.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Продажи легковых автомобилей в уезде упали до уровня десятилетней давности

Продажа новых автомобилей в прошлом году пошла на спад. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Плохие новости из сланцевого сектора снизили продажи" - так начинался в "Северном побережье" год назад обзор автопродаж в уезде. Хороших новостей у важнейшего работодателя уезда нет и нынче: к концу года государство назвало датой смерти сланцевого сектора, обеспечивающего доход тысяч семей, 2035 год. Но самый сильный удар нанесла все же коронапандемия. В общем по Эстонии продажа легковых автомобилей снизилась на 29,5 процента, что тоже является большим спадом.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Наиболее продаваемым типом кузова в Ида-Вирумаа стал средний городской внедорожник. Благодаря популярности новой "Octavia" и выходу новой модели второе место удержали за собой малые средние автомобили. Третьим стал малый городской внедорожник. "С одной стороны, речь идет о моде. С другой, с учетом того, что население стареет, в высокую машину просто удобнее залезать и вылезать из нее, когда колени плохо гнутся. Но скорее говорят о наших плохих дорогах и некачественном зимнем уходе, нежели осмеливаются признаться в этом", - говорят автопродавцы. 

Продано автомобилей

2011 - 498

2012 - 637

2013 - 667

2014 - 658

2015 - 618

2016 - 632 

2017 - 1032 

2018 - 1086 

2019 - 1014 

2020 - 607 

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