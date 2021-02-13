Сб, 13.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чистка мундира Центристской партии

Предвыборный плакат Центристской партии в Йыхви. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В прошлом году, когда ида-вируские центристы начали публично грызться, головной офис партии, правда, попытался примирить стороны, одновременно встав на защиту отвергнутого местными партийцами Мартина Репинского, однако на сегодня ясно, что проблема требует решения. Соль на израненное тело Центристской партии в Ида-Вирумаа просыпал январский рейтинг партии в уезде, который обвалился с 30 процентов в декабре прошлого года до 21 в январе. Суровая цифра наконец убедила руководство центристов, что в Ида-Вирумаа не все ладно, репутацией партии необходимо заняться и предпринять соответствующие шаги. 

Мы и ранее неоднократно говорили о том, что репутацию партии в уезде годами подрывали принудительная партеизация, коррупция и византийский стиль управления в самоуправлениях. В Нарве самоочищение партии проходило болезненно, поскольку была опасность маргинализироваться в тамошнем политическом пространстве. Теперь она снова у власти и, по крайней мере на словах, дистанцировалась от прежнего стиля управления в духе Алексея Воронова.

В Йыхви ситуация близка к трагикомической. Три депутата волостного собрания, входящие в Центристскую партию, сидят по разным углам, есть и фракция Центристской партии, в которой большинство не имеет никакого отношения к партии, кроме двух депутатов, которых из нее исключили.

"Северное побережье" и раньше задавалось вопросом: кто же сумеет сосчитать, сколько в Ида-Вирумаа Центристских партий? Кажется, что и сам головной офис партии запутался в подсчетах. Но понимают, что дело худо и необходимо навести порядок. И, наверное, понимают и то, что в ходе этой акции больше нельзя делать ставку на Мартина Репинского, которому здесь не доверяет даже большая часть соратников по партии, не говоря уж о других политических силах.

На сегодня и руководство Центристской партии признает проблему как со своей репутацией, так и с репутацией Йыхви. И в общем плане причина все-таки в том, что большая часть депутатов волостного собрания и связанных с ними людей хочет урвать кусок бюджетного пирога. А это не что иное, как коррупционное мышление, приверженцев которого избиратели должны держать как можно дальше от волостного дома.

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