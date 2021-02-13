ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чистка мундира Центристской партии

Мы и ранее неоднократно говорили о том, что репутацию партии в уезде годами подрывали принудительная партеизация, коррупция и византийский стиль управления в самоуправлениях. В Нарве самоочищение партии проходило болезненно, поскольку была опасность маргинализироваться в тамошнем политическом пространстве. Теперь она снова у власти и, по крайней мере на словах, дистанцировалась от прежнего стиля управления в духе Алексея Воронова.

В Йыхви ситуация близка к трагикомической. Три депутата волостного собрания, входящие в Центристскую партию, сидят по разным углам, есть и фракция Центристской партии, в которой большинство не имеет никакого отношения к партии, кроме двух депутатов, которых из нее исключили.

"Северное побережье" и раньше задавалось вопросом: кто же сумеет сосчитать, сколько в Ида-Вирумаа Центристских партий? Кажется, что и сам головной офис партии запутался в подсчетах. Но понимают, что дело худо и необходимо навести порядок. И, наверное, понимают и то, что в ходе этой акции больше нельзя делать ставку на Мартина Репинского, которому здесь не доверяет даже большая часть соратников по партии, не говоря уж о других политических силах.