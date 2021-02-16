Лаури Ляэнеметс: В борьбе с коррупцией помимо слов нужны и дела

Как бы то ни было, в деле предотвращения политической коррупции поле деятельности у коалиции широкое.

За короткий срок мы представили Рийгикогу три законопроекта, которые направлены на искоренение коррупции. Поскольку в Эстонии результаты выборов в большой степени зависят от толщины кошелька организаторов кампании, то некоторые партии то и дело испытывают искушение воспользоваться грязными деньгами и серыми схемами. Много лет говорится о необходимости стремиться к тому, чтобы предвыборные кампании были в первую очередь соревнованием идей, а не денег, но "гонка вооружений" никуда не делась. Для уменьшения влияния денег мы в очередной раз инициировали законопроект, который устанавливает верхний предел как для предвыборных расходов партий, так и для объема предвыборной рекламы.

Вторым законопроектом мы хотим значительно усилить комиссию по надзору за финансированием партий, расширив ее права, и ужесточить наказания за получение запрещенных пожертвований. Также мы видим необходимость в создании временной следственной комиссии, состоящей из депутатов всех парламентских партий. Ее задачей было бы расследовать возможные случаи коррупции в связи с распределенными в прошлом году дотациями на смягчение последствий кризиса, общий объем которых составил 827,6 миллиона евро.