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СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в квартирах
12-14 февраля 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

12 февраля в 13.23 в Идаский центр тревоги поступило сообщение о том, что из квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве распространяется запах газа.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку газа и перекрыли газовый кран. Владельца попросили немедленно связаться с газовой службой. Спасатели проветрили помещение.

12 февраля в 21.03 спасателям поступил вызов в квартиру на улице Олеви в Кохтла-Ярве. На кухне была обнаружена утечка природного и угарного газа. Спасатели перекрыли газовый кран, а владельцев попросили вызвать представителей газовой службы. Спасатели проветрили жилые помещения. 

В Кохтла-Ярве горела квартира

14 февраля в 13.43 спасатели получили вызов на улицу Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели проникли в задымленную квартиру и обнаружили в ней горящие матрас, диван и покрышки.

В 14.09 спасатели потушили пламя первичными средствами пожаротушения. Помещения проветрили. Вероятно, возгорание началось из-за неосторожного курения. Датчика дыма в квартире не было.

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