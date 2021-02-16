СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в квартирах

СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в квартирах12-14 февраля 2021 г.
12 февраля в 13.23 в Идаский центр тревоги поступило сообщение о том, что из квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве распространяется запах газа.
12 февраля в 13.23 в Идаский центр тревоги поступило сообщение о том, что из квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве распространяется запах газа.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку газа и перекрыли газовый кран. Владельца попросили немедленно связаться с газовой службой. Спасатели проветрили помещение.
12 февраля в 21.03 спасателям поступил вызов в квартиру на улице Олеви в Кохтла-Ярве. На кухне была обнаружена утечка природного и угарного газа. Спасатели перекрыли газовый кран, а владельцев попросили вызвать представителей газовой службы. Спасатели проветрили жилые помещения.
14 февраля в 13.43 спасатели получили вызов на улицу Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели проникли в задымленную квартиру и обнаружили в ней горящие матрас, диван и покрышки.
В 14.09 спасатели потушили пламя первичными средствами пожаротушения. Помещения проветрили. Вероятно, возгорание началось из-за неосторожного курения. Датчика дыма в квартире не было.