СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в квартирах

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку газа и перекрыли газовый кран. Владельца попросили немедленно связаться с газовой службой. Спасатели проветрили помещение.

12 февраля в 21.03 спасателям поступил вызов в квартиру на улице Олеви в Кохтла-Ярве. На кухне была обнаружена утечка природного и угарного газа. Спасатели перекрыли газовый кран, а владельцев попросили вызвать представителей газовой службы. Спасатели проветрили жилые помещения.

В Кохтла-Ярве горела квартира

14 февраля в 13.43 спасатели получили вызов на улицу Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели проникли в задымленную квартиру и обнаружили в ней горящие матрас, диван и покрышки.