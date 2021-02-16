НАША ЕВРОПА ⟩ Справедливый переход: львиная доля поддержки пойдет на предпринимательство

- Вы говорили, что справедливый переход - это дело не только отдельных предпринимателей или чиновников. Это касается всего уезда: все должны понимать его необходимость и содействовать изменениям. В достаточной ли мере жители Ида-Вирумаа привлечены к этому процессу?

- Процесс привлечения всегда может проходить лучше. На него, бесспорно, повлияло распространение вируса весной 2020 года, и особенно - осенью и зимой.

В опросе населения участвовало более 1500 человек, что превышает 1% жителей уезда, многие участвовали также в семинарах. Тема справедливого перехода достаточно отображалась и в прессе. Обсуждение и привлечение должны продолжиться.

Что такое справедливый переход Выполнение поставленных Европейским зеленым соглашением задач сильнее всего повлияет на регионы с углеродно интенсивной экономикой, прежде всего на те регионы, где происходит добыча каменного угля в целях производства электроэнергии (так называемые угольные регионы). В ходе переговоров к угольным регионам добавились также сланцевые и торфяные. Чтобы исключить в этих регионах негативные влияния, комиссия предложила создать механизм справедливого перехода. Механизм состоит из трех ступеней: I ступень - фонд поддержки справедливого перехода (предполагаемый объем для деятельности в Ида-Вирумаа - около 340 миллионов евро); II ступень - займовые средства для частного сектора через механизм "InvestEU"; III ступень - займовые средства для публичного сектора. Финансовая схема справедливого перехода не является изолированной, а служит частью долгосрочного бюджета ЕС.

- В достаточной ли мере государство учитывает мысли и пожелания, родившиеся в ходе обсуждений на месте?

- Естественно, не все предложения и идеи превратились в конкретные действия, однако все стороны поняли, что главные ожидания, связанные со справедливым переходом, касаются развития предпринимательства и появления рабочих мест с хорошим уровнем зарплат.

В то же время эти рабочие места создает не государство, а предприниматели. Мы на месте должны всячески поддерживать как развитие имеющихся предприятий, так и создание новых. Дискуссии о том, как наиболее результативно развивать предпринимательскую среду, продолжаются.

- Ида-Вирумаа может рассчитывать почти на 340 миллионов евро из фонда поддержки справедливого перехода. Первоначально Министерство финансов предложило направить 2/3 этих денег на развитие предпринимательства, 1/3 - на развитие жизненной среды. Однако ида-вируские самоуправленческие руководители находят, что по меньшей мере 90% денег надо направить на деятельность, напрямую связанную с развитием предпринимательства - чтобы создавать предприятия, предлагающие рабочие места с таким же уровнем зарплат, как в сланцевом секторе, и приносящие налоговый и экспортный доход. На сегодня договорились ли о пропорциях использования денег?

- Фонд поддержки справедливого перехода - это лишь небольшая часть поддержки, подлежащей выплате в новом бюджетном периоде Европейского союза (в сумме более 8 миллиардов евро).

Фонд поддержки предусмотрен для решения конкретно регионально-специфической проблемы: из-за согласованных климатических целей невозможно продолжать производство электроэнергии из сланца. Поэтому деньги фонда надо прежде всего использовать на развитие предпринимательства.

Это, однако, не значит, что Ида-Вирумаа не нуждается в инвестициях в улучшение жизненной среды. Но ее улучшение можно финансировать также в рамках других мер поддержки на тех же основах, что в остальной Эстонии.

17 февраля использование фонда поддержки еще раз обсудят в правительстве республики. Надеемся, что пропорции изменятся больше в пользу предпринимательства, хотя окончательное распределение определится на переговорах с Еврокомиссией.

- Что надо учесть при планировании пособий, чтобы реально придать импульс новой экономической модели Ида-Вирумаа?

- Надо начать мыслить шире и по возможности проявлять гибкость. Ни одна из идей не является слишком амбициозной, но в то же время нет одной несущей деятельности, которая сделала бы переход справедливым. Новая экономическая модель должна базироваться на разных областях деятельности, создающих между собой синергию.

- Какие начинания должны, по вашей оценке, обязательно получить денежную поддержку?

- Трудно выделить конкретные виды деятельности, но, на мой взгляд, пособие должно получить любое предприятие, создающее по меньшей мере десять - чем больше, тем лучше - рабочих мест с уровнем зарплаты по крайней мере равным нынешнему среднему в сланцевом секторе (около 1700 евро в месяц). Очень важно также поддерживать переобучение работников и научно-развивающую деятельность предприятий.

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