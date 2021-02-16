НАША ЕВРОПА ⟩ Идавирусцы не могут позволить себе роль наблюдателя

- Важно, чтобы решения, касающиеся перехода, принимались вместе с местными людьми. Чтобы их не только информировали о решениях, а чтобы решения были результатом общих подробных обсуждений, - сказала Марис Йыгева, которая много лет занимается вопросами, связанными с гражданским обществом, открытым управлением, вовлечением и совместным созданием благ.

Решения должны приниматься открыто

Она констатировала, что переход повлечет очень большие изменения в жизни каждого. "Большие изменения возможны только тогда, когда все, кого они затрагивают, вовлечены с самого начала. Вместе можно обсудить, что повлекут за собой перемены и что каждый должен изменить в своих действиях".

По словам Марис Йыгева, чувствовать необходимость вовлечения и совместного принятия решений и содействовать этому должны все, кто обсуждает реструктуризацию рабочих мест, зеленый поворот в экономике, более экологичные альтернативы в промышленности, внедрение новых решений в энергетике, реструктуризацию образования и все прочие темы, связанные с переходом.

- Идавирусцы пока вовлечены по-разному. Есть те, кто принимал участие в круглых столах. Наверняка есть и те, кто пока никак не участвует. Но на то, чтобы осмыслить, как сопутствующие переходу изменения повлияют на семью, работу и место жительства человека и как им поспособствовать путем личного выбора, требуется время, - отметила Йыгева.

По оценке эксперта по вовлечению, нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы решения принимались открыто, информации было достаточно, а возможности участия наводили на размышления. "Вовлечение приносит пользу, когда оно расширяет возможности, учитывает различия между местными людьми и позволяет участникам работать как над большими проблемами, так и над мечтами".

Заинтересовало тепловое хозяйство

В ноябре прошлого года Марис Йыгева была модератором дискуссии, темой которой было ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности местных жителей в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики. В ходе обсуждения местная община выслушала перспективные идеи экспертов и дала обратную связь.

- Во-первых, мы представили идеи зеленого плана для Ида-Вирумаа. Во-вторых, узнали мнения полсотни участников о предложениях в сфере энергетики, чтобы уточнить их и привести в соответствие местным потребностям. Эксперты могут предлагать разные решения проблем, но то, какие в итоге найдут применение, во многом зависит от того, к чему готовы местные люди.

В ходе дискуссии эксперты рассказали о необходимости найти новые решения в области теплового хозяйства и представили идею создания энергетических кооперативов и энергетического агентства.

- К примеру, идея создания энергетических кооперативов имеет большой потенциал. Товарищество или деревенская община строит свой солнечный или ветряной парк, тем самым обеспечивает себя необходимой электроэнергией и даже зарабатывает доход. В Эстонии таких примеров мало, зато в Европе уже предостаточно, - рассказала Марис Йыгева.