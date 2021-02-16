Вт, 16.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
3 мин для прочтения

НАША ЕВРОПА ⟩ Идавирусцы не могут позволить себе роль наблюдателя

По мнению эксперта по вовлечению Марис Йыгева, нужно больше рассказывать о практических решениях, которые побудили бы идавирусцев быть локомотивом перехода и в более широком смысле - зеленого поворота. ФОТО: Карл-Кристьян Нигесен

"Справедливый переход удастся, если для большего числа людей он станет их личным делом. Поэтому важно продолжать объяснять необходимость перемен и пробуждать интерес", - полагает Марис Йыгева, которая руководит составлением зеленого плана в Лаборатории социальных инноваций и является проектным руководителем Фонда природы Эстонии.

- Важно, чтобы решения, касающиеся перехода, принимались вместе с местными людьми. Чтобы их не только информировали о решениях, а чтобы решения были результатом общих подробных обсуждений, - сказала Марис Йыгева, которая много лет занимается вопросами, связанными с гражданским обществом, открытым управлением, вовлечением и совместным созданием благ.

Решения должны приниматься открыто

Она констатировала, что переход повлечет очень большие изменения в жизни каждого. "Большие изменения возможны только тогда, когда все, кого они затрагивают, вовлечены с самого начала. Вместе можно обсудить, что повлекут за собой перемены и что каждый должен изменить в своих действиях".

По словам Марис Йыгева, чувствовать необходимость вовлечения и совместного принятия решений и содействовать этому должны все, кто обсуждает реструктуризацию рабочих мест, зеленый поворот в экономике, более экологичные альтернативы в промышленности, внедрение новых решений в энергетике, реструктуризацию образования и все прочие темы, связанные с переходом.

- Идавирусцы пока вовлечены по-разному. Есть те, кто принимал участие в круглых столах. Наверняка есть и те, кто пока никак не участвует. Но на то, чтобы осмыслить, как сопутствующие переходу изменения повлияют на семью, работу и место жительства человека и как им поспособствовать путем личного выбора, требуется время, - отметила Йыгева.

По оценке эксперта по вовлечению, нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы решения принимались открыто, информации было достаточно, а возможности участия наводили на размышления. "Вовлечение приносит пользу, когда оно расширяет возможности, учитывает различия между местными людьми и позволяет участникам работать как над большими проблемами, так и над мечтами".

Заинтересовало тепловое хозяйство

В ноябре прошлого года Марис Йыгева была модератором дискуссии, темой которой было ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности местных жителей в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики. В ходе обсуждения местная община выслушала перспективные идеи экспертов и дала обратную связь.

- Во-первых, мы представили идеи зеленого плана для Ида-Вирумаа. Во-вторых, узнали мнения полсотни участников о предложениях в сфере энергетики, чтобы уточнить их и привести в соответствие местным потребностям. Эксперты могут предлагать разные решения проблем, но то, какие в итоге найдут применение, во многом зависит от того, к чему готовы местные люди.

В ходе дискуссии эксперты рассказали о необходимости найти новые решения в области теплового хозяйства и представили идею создания энергетических кооперативов и энергетического агентства.

- К примеру, идея создания энергетических кооперативов имеет большой потенциал. Товарищество или деревенская община строит свой солнечный или ветряной парк, тем самым обеспечивает себя необходимой электроэнергией и даже зарабатывает доход. В Эстонии таких примеров мало, зато в Европе уже предостаточно, - рассказала Марис Йыгева.

В ходе обсуждения выяснилось, что в Ида-Вирумаа хорошие условия для создания таких товариществ, но препятствием могут стать электросеть, не поддерживающая подключение, или принятые ранее решения в области территориального планирования. "Но есть возможность объединить создание возможностей для производства энергии с реновацией домов. Также стоит представить общинам разные варианты в области ветроэнергетики".

Участников ноябрьского обсуждения больше всего заинтересовала тема теплового хозяйства. "Понятен страх перед тем, смогут ли инновационные решения, которые заменят сланец, гарантировать стабильное теплоснабжение. Вместе с тем сочли, что в уезде есть ресурсы, на базе которых можно внедрить альтернативные решения. Но необходимы специфические знания, сотрудничество, информация и целевые инвестиции".

Постоянный мостик к правительству

Марис Йыгева утверждает, что идавирусцы продолжат возглавлять процесс справедливого перехода.

- Я бы посоветовала и государству, и местным самоуправлениям больше поддерживать и подбадривать их. Если все они в своих общинах, на предприятиях и в организациях задумаются над тем, как их затронет переход, и будут искать решения, благодаря которым идавирусцы смогут сами быть локомотивом перехода и в более широком смысле - зеленого поворота, то изменения произойдут гораздо быстрее.

Чтобы в уезде смелее этим занимались, нужно больше рассказывать о практических решениях, обсуждать их и адаптировать к местному контексту.

- Руководителям уезда нужно разбить большие и отдаленные цели на более понятные и осуществимые задачи и обсудить с местными людьми возможности их решения. Все те, кто не живет в Ида-Вирумаа, тоже могут посодействовать переходу - например, покупая товары и пользуясь услугами тамошних малых предпринимателей.

Марис Йыгева верит, что теперь, после весьма конкретных решений вступившего в должность правительства относительно сланцевой промышленности, у жителей Ида-Вирумаа есть хорошая возможность перекинуть к нему, так сказать, постоянный мостик.

- Перспективы стали яснее, на обе стороны ложится серьезная ответственность в процессе организации перехода. Поскольку именно идавирусцы дают толчок к изменениям, они не могут позволить себе оставаться в роли наблюдателя, ожидая, что решения даст кто-нибудь другой. А правительству нужно прислушиваться и создавать благоприятные условия. 

Публикуется при поддержке: 

Логотип ФОТО: IVEK

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back