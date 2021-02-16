СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор ранил охранника

Мужчины подверглись нападению

13 февраля в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 32-летний мужчина побил другого мужчину, который в результате получил телесные повреждения. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.

В тот же день поступило сообщение о том, что у дома на улице В. Герасимова в Нарве избит 34-летний мужчина, у него похищены деньги. Первоначальный ущерб составляет около 600 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Буйного отца доставили в полицию

12 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 41-летний мужчина неоднократно избивал своего сына, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

Лишилась драгоценностей

13 февраля поступило сообщение о том, что в заведении отдыха в Нарва-Йыэсуу у 25-летней женщины украдены дорогие украшения. Ущерб составляет примерно 1166 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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