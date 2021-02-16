СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор ранил охранника

Мужчины подверглись нападению
13 февраля в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 32-летний мужчина побил другого мужчину, который в результате получил телесные повреждения. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
В тот же день поступило сообщение о том, что у дома на улице В. Герасимова в Нарве избит 34-летний мужчина, у него похищены деньги. Первоначальный ущерб составляет около 600 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Буйного отца доставили в полицию
12 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 41-летний мужчина неоднократно избивал своего сына, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
Лишилась драгоценностей
13 февраля поступило сообщение о том, что в заведении отдыха в Нарва-Йыэсуу у 25-летней женщины украдены дорогие украшения. Ущерб составляет примерно 1166 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.