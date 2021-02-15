Пн, 15.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Опасный газ и сознательность людей

Датчик угарного газа. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В 2016 году в Ида-Вирумаа, да и в остальной Эстонии произошло много несчастий, связанных с квартирным газовым оборудованием. В марте того же года от отравления угарным газом в Нарве умерла 15-летняя девочка. Два года назад связанное с газом несчастье произошло в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где в результате отравления угарным газом в квартире погибли два человека, а еще один попал в больницу. В прошедшие выходные снова произошла трагедия, когда в Нарве погиб ребенок, а в двух кохтла-ярвеских квартирах выявили утечки газа.

В Эстонии более 30000 домохозяйств используют работающие на газе водонагреватели. Одна из проблем заключается в том, что многие из них выпущены еще в советское время, хотя уже с 2005 года действует закон, запрещающий использование газовых устройств, которым больше 15 лет. Но у ведомств нет обзора, в каком состоянии это оборудование - картина наверняка пестрая. Причем вопрос не только в возрасте устройств, но и в их установке и обслуживании.

Государство сделало обязательным наличие датчика угарного газа в жилых помещениях, где используется газовое оборудование, но, к сожалению, есть сомнения, во всех ли жилых помещениях имеется данный маленький прибор. 

Государственными мерами сложно эффективно организовать контроль над использующими газ домами. В свое время, когда нас настигла череда газовых несчастий, кое-где нашлись товарищества и коммунальные предприятия, занявшиеся таким контролем, однако вся ответственность в домах с газовым оборудованием большей частью остается все же на совести владельца. Одна возможность тут все же имеется - продолжать разъяснительную работу, в качестве аргументов в которой использовать те трагические несчастья, что произошли в реальной жизни.

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