ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Опасный газ и сознательность людей

В 2016 году в Ида-Вирумаа, да и в остальной Эстонии произошло много несчастий, связанных с квартирным газовым оборудованием. В марте того же года от отравления угарным газом в Нарве умерла 15-летняя девочка. Два года назад связанное с газом несчастье произошло в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где в результате отравления угарным газом в квартире погибли два человека, а еще один попал в больницу. В прошедшие выходные снова произошла трагедия, когда в Нарве погиб ребенок, а в двух кохтла-ярвеских квартирах выявили утечки газа.