ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Опасный газ и сознательность людей

В Эстонии более 30000 домохозяйств используют работающие на газе водонагреватели. Одна из проблем заключается в том, что многие из них выпущены еще в советское время, хотя уже с 2005 года действует закон, запрещающий использование газовых устройств, которым больше 15 лет. Но у ведомств нет обзора, в каком состоянии это оборудование - картина наверняка пестрая. Причем вопрос не только в возрасте устройств, но и в их установке и обслуживании.
Государство сделало обязательным наличие датчика угарного газа в жилых помещениях, где используется газовое оборудование, но, к сожалению, есть сомнения, во всех ли жилых помещениях имеется данный маленький прибор.
Государственными мерами сложно эффективно организовать контроль над использующими газ домами. В свое время, когда нас настигла череда газовых несчастий, кое-где нашлись товарищества и коммунальные предприятия, занявшиеся таким контролем, однако вся ответственность в домах с газовым оборудованием большей частью остается все же на совести владельца. Одна возможность тут все же имеется - продолжать разъяснительную работу, в качестве аргументов в которой использовать те трагические несчастья, что произошли в реальной жизни.