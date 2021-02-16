Мужчина, прикарманивший деньги полиции, займется общественно полезными работами
Вируский уездный суд осудил мужчину, полтора года назад присвоившего найденную в здании полиции пачку денег.
Вируский уездный суд осудил мужчину, полтора года назад присвоившего найденную в здании полиции пачку денег.
9 августа 2019 года Александр (28) нашел на полу в зале обслуживания в Нарвском отделении полиции пачку денег в защитной упаковке, в которой было 2355 евро. Деньги принадлежали полиции, их, в соответствии с договором, должен был доставить в банк работник охранной фирмы. Последний принял эти деньги от полицейского чиновника и положил пачку в папку, однако пока выходил из здания, пачка денег выпала на пол в зале обслуживания.