Мужчина, прикарманивший деньги полиции, займется общественно полезными работами

9 августа 2019 года Александр (28) нашел на полу в зале обслуживания в Нарвском отделении полиции пачку денег в защитной упаковке, в которой было 2355 евро. Деньги принадлежали полиции, их, в соответствии с договором, должен был доставить в банк работник охранной фирмы. Последний принял эти деньги от полицейского чиновника и положил пачку в папку, однако пока выходил из здания, пачка денег выпала на пол в зале обслуживания.

Нашел пачку Александр, с тремя спутниками заходивший в тот день в здание полиции. В тот же день вся четверка собралась в одной из нарвских квартир и поделила между собой найденные деньги. Однако компания так и не успела начать тратить деньги, поскольку позже в тот же день полиция задержала Александра.