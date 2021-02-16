Вт, 16.02.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Мужчина, прикарманивший деньги полиции, займется общественно полезными работами

Найденная в Нарвском отделении полиции пачка денег дорого обошлась нашедшему ее мужчине, которому придется теперь не только сильно потратиться, но и более 500 часов заниматься общественно полезными работами. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вируский уездный суд осудил мужчину, полтора года назад присвоившего найденную в здании полиции пачку денег.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

9 августа 2019 года Александр (28) нашел на полу в зале обслуживания в Нарвском отделении полиции пачку денег в защитной упаковке, в которой было 2355 евро. Деньги принадлежали полиции, их, в соответствии с договором, должен был доставить в банк работник охранной фирмы. Последний принял эти деньги от полицейского чиновника и положил пачку в папку, однако пока выходил из здания, пачка денег выпала на пол в зале обслуживания. 

Нашел пачку Александр, с тремя спутниками заходивший в тот день в здание полиции. В тот же день вся четверка собралась в одной из нарвских квартир и поделила между собой найденные деньги. Однако компания так и не успела начать тратить деньги, поскольку позже в тот же день полиция задержала Александра. 

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