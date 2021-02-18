Эрик Гамзеев: Куда подевались сторонники Центристской партии в Ида-Вирумаа?

За четыре года число жителей Ида-Вирумаа сократилось на 11000 человек, что сравнимо с населением всего уездного центра Йыхви, и это без учета трех волостей, которые вошли в состав других уездов в ходе административной реформы.

Если осенью 2016 года безработица в Ида-Вирумаа составляла менее десяти процентов, то сейчас, после отставки правительства Ратаса, - уже 14. При этом львиная доля роста безработицы вызвана не пандемией коронавируса, а прежде всего исчезновением в течение этого времени нескольких тысяч рабочих мест с хорошей зарплатой в сланцевой промышленности.

В связи с зеленым поворотом политики часто говорят о предстоящем "Põxit", но фактически с точки зрения рабочих мест он по большому счету уже произошел. Создание условий для появления новых рабочих мест взамен исчезнувших большей частью остается на бумаге, что наглядно подтверждают графики кассы по безработице.

От нового правительства, сформированного в январе, можно было ожидать конкретных заявлений о том, какие шаги планируется предпринять в Ида-Вирумаа, чтобы ускорить снижение безработицы. Вместо этого основная новость, прозвучавшая перед камерами из уст довольного вице-председателя Центристской партии Майлис Репс, заключалась в том, что поставить крест на сланцевой промышленности планируется уже в 2035-2040 годах. На замену ей новое правительство планирует начать разрабатывать новую социально-экономическую модель для Ида-Вирумаа.

Вместо того чтобы помочь нуждающемуся, его подтолкнули к пропасти. Это примерно то же самое, что сообщить прибрежным рыбакам: мы отберем у вас лодки и сети, но начнем думать над тем, какой тематический парк мы здесь когда-нибудь для вас создадим.

Ида-Вирумаа не имеет ничего против зеленого поворота и новой экономики. Но плохо то, что если закрытие старой экономики идет все более быстрыми темпами, то ожидаемая новая экономика остается в основном в виде замыслов и концепций, которые, возможно, кормят их составителей, но не местных людей.

Падение рейтинга Центристской партии в Ида-Вирумаа до 21 процента к концу января - логичный и ожидаемый результат. Этому способствуют также склоки между центристами в Ида-Вирумаа.

Фактом является и то, что сияние былых ида-вируских лидеров Центристской партии меркнет. Михаил Стальнухин уже далеко не так активен, как еще пять или десять лет назад. Выступления Валерия Корба порой напоминают мамбл-рэп, который трудно понять. Бывшего руководителя центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексея Воронова суд отправил в тюрьму, бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева суд приговорил к условному лишению свободы на пять лет за коррупционные преступления. Мартин Репинский в Йыхви делает такие безумные ходы конем, что даже его сторонники их уже не понимают. В качестве подкрепления Центристская партия командировала в Йыхви партийцев, оставшихся без работы в Валга.

Выдвижение Яны Тоом на выборах в Ида-Вирумаа несколько лет назад было ловким ходом, но и в ее случае подтвердились слова Хандо Руннеля: на одолженном каннеле долго не поиграешь…