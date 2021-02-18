Эрик Гамзеев: Куда подевались сторонники Центристской партии в Ида-Вирумаа?
Рейтинг Центристской партии в Ида-Вирумаа меньше чем за полгода растаял подобно курсу какой-нибудь популярной народной акции во время биржевого краха.
Рейтинг Центристской партии в Ида-Вирумаа меньше чем за полгода растаял подобно курсу какой-нибудь популярной народной акции во время биржевого краха.
Популярность Центристской партии, которая много лет имела поддержку двух третей избирателей Ида-Вирумаа, в этом январе рухнула до 21 процента, то есть до одного уровня с Партией реформ и EKRE. Из исследования, проведенного "Turu-uuringute AS" по заказу ERR, явствует, что прежние сторонники Центристской партии особенно резко разочаровались в ней в последние полгода.
Крупный землевладелец на политическом ландшафте Ида-Вирумаа последних двадцати лет сдал позиции по нескольким причинам. Однако главная из них состоит в том, что за последние четыре года, когда должность премьер-министра занимал председатель Центристской партии Юри Ратас, переломных изменений к лучшему в жизни Ида-Вирумаа не произошло.
До конца 2016 года, когда Центристская партия стала партией премьер-министра, ее популярность в Ида-Вирумаа во многом опиралась на противопоставление центральной власти. Местные магниты для голосов накапливали политический капитал в основном благодаря тому, что неустанно извещали избирателей в своих пропагандистских каналах о том, что Партия реформ и "Isamaa" - это националистически настроенные партии, которых не волнуют заботы идавирусцев.
Свою малоплодотворную деятельность во главе крупнейших городов Ида-Вирумаа было удобно объяснять тем, что противоположный лагерь терпеть их не может и посадил эти самоуправления на госинвестиционную диету. В то же время центристы старались выставить себя защитником интересов своих избирателей, тем, кто, например, не позволяет перевести школы на эстоноязычное обучение, и пытались утверждать, что причина экономических проблем - неприязнь эстонского правительства к России.
После того как Центристская партия стала партией премьер-министра, эти карты исчезли с игорного стола. На смену должно было прийти быстрое развитие и расцвет экономики ида-вируских городов.
Разглагольствования и муниципальная пропаганда больше не помогут Центристской партии восстановить доверие в Ида-Вирумаа. Нужны действия, которые улучшили бы положение уезда.
Нельзя сказать, что правительства Ратаса не пытались. Ида-вируским самоуправлениям и правда стало поступать несколько больше государственных денег, чем прежде. Отчасти это, конечно, объясняется тем, что доходы всех самоуправлений Эстонии были увеличены.
Пресловутая ида-вируская программа после долгой раскачки начала действовать, но ее охват и влияние поначалу оказались в несколько раз меньше запланированного. Маленькие успехи были, но ощутимого перелома не произошло.
Некоторые крупные начинания вселили в идавирусцев большие надежды, но не оправдали их, как, например, перевод из столицы Академии внутренней обороны, который в итоге свелся к строительству одного очень красивого здания с бассейном, общежитием и учебными классами. План строительства четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой сдвинулся в конец очереди, вслед за тартуским и пярнуским шоссе.
В качестве правительственной партии Центристская партия и должна была заниматься развитием всей Эстонии, а не осуществлением непомерно раздутых ожиданий в Ида-Вирумаа.
Жонглируя инвестиционными миллионами, политики могут приукрасить действительность. В то же время некоторые важные статистические показатели беспощадны.
За четыре года число жителей Ида-Вирумаа сократилось на 11000 человек, что сравнимо с населением всего уездного центра Йыхви, и это без учета трех волостей, которые вошли в состав других уездов в ходе административной реформы.
Если осенью 2016 года безработица в Ида-Вирумаа составляла менее десяти процентов, то сейчас, после отставки правительства Ратаса, - уже 14. При этом львиная доля роста безработицы вызвана не пандемией коронавируса, а прежде всего исчезновением в течение этого времени нескольких тысяч рабочих мест с хорошей зарплатой в сланцевой промышленности.
В связи с зеленым поворотом политики часто говорят о предстоящем "Põxit", но фактически с точки зрения рабочих мест он по большому счету уже произошел. Создание условий для появления новых рабочих мест взамен исчезнувших большей частью остается на бумаге, что наглядно подтверждают графики кассы по безработице.
От нового правительства, сформированного в январе, можно было ожидать конкретных заявлений о том, какие шаги планируется предпринять в Ида-Вирумаа, чтобы ускорить снижение безработицы. Вместо этого основная новость, прозвучавшая перед камерами из уст довольного вице-председателя Центристской партии Майлис Репс, заключалась в том, что поставить крест на сланцевой промышленности планируется уже в 2035-2040 годах. На замену ей новое правительство планирует начать разрабатывать новую социально-экономическую модель для Ида-Вирумаа.
Вместо того чтобы помочь нуждающемуся, его подтолкнули к пропасти. Это примерно то же самое, что сообщить прибрежным рыбакам: мы отберем у вас лодки и сети, но начнем думать над тем, какой тематический парк мы здесь когда-нибудь для вас создадим.
Ида-Вирумаа не имеет ничего против зеленого поворота и новой экономики. Но плохо то, что если закрытие старой экономики идет все более быстрыми темпами, то ожидаемая новая экономика остается в основном в виде замыслов и концепций, которые, возможно, кормят их составителей, но не местных людей.
Падение рейтинга Центристской партии в Ида-Вирумаа до 21 процента к концу января - логичный и ожидаемый результат. Этому способствуют также склоки между центристами в Ида-Вирумаа.
Фактом является и то, что сияние былых ида-вируских лидеров Центристской партии меркнет. Михаил Стальнухин уже далеко не так активен, как еще пять или десять лет назад. Выступления Валерия Корба порой напоминают мамбл-рэп, который трудно понять. Бывшего руководителя центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексея Воронова суд отправил в тюрьму, бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева суд приговорил к условному лишению свободы на пять лет за коррупционные преступления. Мартин Репинский в Йыхви делает такие безумные ходы конем, что даже его сторонники их уже не понимают. В качестве подкрепления Центристская партия командировала в Йыхви партийцев, оставшихся без работы в Валга.
Выдвижение Яны Тоом на выборах в Ида-Вирумаа несколько лет назад было ловким ходом, но и в ее случае подтвердились слова Хандо Руннеля: на одолженном каннеле долго не поиграешь…
Разглагольствования и муниципальная пропаганда больше не помогут Центристской партии восстановить доверие в Ида-Вирумаа. Нужны действия, которые улучшили бы положение уезда.