МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.02-24.02

Суббота, 20 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - этап открытого чемпионата Йыхви по короне.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - лыжные соревнования имени Агу Нормака.

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Kohila". Зрители не допускаются, трансляция на "YouTube". Линк: jalgpall.ee.

Воскресенье, 21 февраля

* На лыжных трассах у Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 12.00 - лыжный кросс на призы Пирет Ниглас.

Среда, 24 февраля

* В нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - лыжное соревнование "Äkkeküla".

РАЗНОЕ

Суббота, 20 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 16.00 - мастер-класс известного скульптора Тауно Кангро по лепке фигуры по живой модели. Стоимость мастер-класса - 72 евро.

Среда, 24 февраля

* На парковке у старого корпуса Ийзакуской гимназии в 7.00 - старт лыжного похода на рассвете "Доброе утро, Эстония!", посвященного 103-й годовщине Эстонской Республики. Длина трассы - примерно 7 км. Походом руководит Кальви Кивимяэ. Завершивших поход ждут горячий чай и сладкий перекус.

* Мероприятия, посвященные годовщине Эстонской Республики, в Нарве: в 7.18 в крепости - церемония поднятия государственного флага, в 8.30 - возложение венков к монументу в память об Освободительной войне, в 17.00 - online-концерт. Информация: www.narva.ee.

* В Тойла на дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - торжественное поднятие флага, концерт на рассвете.

* У водопада Валасте в 7.20 - торжественное поднятие флага; настроение создаст танцевальная труппа "Viis Tähte"; песни и речи.

* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 7.30 - торжественная церемония поднятия государственного флага.

* Празднование 103-й годовщины Эстонской Республики в Алутагузеской волости: возложение венков в 9.00 - у мемориального камня в Пагари, в 9.30 - на Мяэтагузеском кладбище, в 10.25 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище, в 11.00 - у Алутагузеского памятного знака борцам за свободу в Ийзаку (вместе с торжественной церемонией).

* На площади в деревне Пухату в 10.00 - празднование годовщины Эстонской Республики.

* В Ийзаку у памятного знака в 11.30 - народный поход; поход возглавит и расскажет истории об Освободительной войне Анне Нургамаа. Поход завершится у Ийзакуского народного дома, где предложат горячий суп и чай.

* На Хийесоо в 12.00 - "Talvise raba rabavad palged", поход, посвященный годовщине Эстонской Республики; сбор у Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме. Плата - 15 евро с человека. Дополнительная информация и регистрация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника А. Тыниссону в 13.00 - памятные церемонии. Речи, возложение венков. Выступает Йыхвиский биг-бенд.

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