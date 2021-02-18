МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.02-24.02
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 24 февраля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 24 февраля.
Четверг, 18 февраля
* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - вечер эстонского кино: "С Маргусом Тиммо по королевству Сетумаа".
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". В концерте прозвучат самые яркие песни творческого конкурса юных ида-вирумааских исполнителей "Маленькая песня для большой сцены". На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Ида-Вирумаа. Певцы выступят в сопровождении молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии.
Пятница, 19 февраля
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - салонный музыкально-поэтический вечер под названием "Согреем в стужу". Выступают Илья Масляков (ведущий вечера, автор-исполнитель песен), Евгения Зеленская (поэтесса), Вера Кеваск (Свечина; поэтесса), Елена Гаранина (поэтесса, автор-исполнитель песен). Бесплатные пригласительные можно получить в кассе центра культуры. Количество мест ограничено.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - были и предания при свечах для больших и маленьких. Кайе Тайм рассказывает древние истории эстонского народа.
Суббота, 20 февраля
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.
* В Сакаском народном доме в 14.00 - концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики. Выступает Хедвиг Хансон. Вход на концерт бесплатный, но предварительная регистрация по телефону обязательна. Информация и бронирование: тел. 5301 1031, Ренна Ныммисте.
* На мызе Мяэтагузе в 14.30 - "Молодые звезды классики": Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано), Карл Типп (саксофон), Леа Валиулина (фортепиано). Билет - 8-10 евро.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Два гаража". Билет - 14-18 евро.
Воскресенье, 21 февраля
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.
* В Сондаском народном доме в 12.00 - фортепианный концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики: Таллиннский струнный квартет и Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано). Предварительная регистрация до 19 февраля: тел. 5818 8731 или karmen.korts@lyganuse.ee.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-развлекательная программа "Новые проделки Бабы-Яги". Количество мест ограничено! Цена билета - 5 евро. Информация: тел. 5858 6426, 3322 008, www.ahtmeklubi.ee.
Понедельник, 22 февраля
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - концерт Герту Паббо. Вход на концерт свободный, но обязательна предварительная регистрация по тел. 332 5174.
Среда, 24 февраля
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню независимости Эстонской Республики. Гость программы Сергей Маасин! Вход свободный. Количество мест ограничено! Информация: тел. 5074 616, 3322 008, www.ahtmeklubi.ee.
* В Йыхвиской церкви св. Михаила в 14.00 - "Kodumaine viis", концерт, посвященный 103-й годовщине Эстонской Республики. Выступает ансамбль колокольчиков "Arsis", солист Микк Мяэ. В программе - произведения классической и эстонской музыки. Количество мест ограничено. Бесплатные пригласительные можно получить в кассе Йыхвиского концертного дома.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный 103-й годовщине Эстонской Республики. Выступают Тийт Кикас и Рольф Роосалу. Вход свободный по приглашениям, которые можно получить в кассе центра культуры. Количество мест ограничено.
Четверг, 18 февраля
* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.
Суббота, 20 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - этап открытого чемпионата Йыхви по короне.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - лыжные соревнования имени Агу Нормака.
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Kohila". Зрители не допускаются, трансляция на "YouTube". Линк: jalgpall.ee.
Воскресенье, 21 февраля
* На лыжных трассах у Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 12.00 - лыжный кросс на призы Пирет Ниглас.
Среда, 24 февраля
* В нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - лыжное соревнование "Äkkeküla".
Суббота, 20 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 16.00 - мастер-класс известного скульптора Тауно Кангро по лепке фигуры по живой модели. Стоимость мастер-класса - 72 евро.
Среда, 24 февраля
* На парковке у старого корпуса Ийзакуской гимназии в 7.00 - старт лыжного похода на рассвете "Доброе утро, Эстония!", посвященного 103-й годовщине Эстонской Республики. Длина трассы - примерно 7 км. Походом руководит Кальви Кивимяэ. Завершивших поход ждут горячий чай и сладкий перекус.
* Мероприятия, посвященные годовщине Эстонской Республики, в Нарве: в 7.18 в крепости - церемония поднятия государственного флага, в 8.30 - возложение венков к монументу в память об Освободительной войне, в 17.00 - online-концерт. Информация: www.narva.ee.
* В Тойла на дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - торжественное поднятие флага, концерт на рассвете.
* У водопада Валасте в 7.20 - торжественное поднятие флага; настроение создаст танцевальная труппа "Viis Tähte"; песни и речи.
* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 7.30 - торжественная церемония поднятия государственного флага.
* Празднование 103-й годовщины Эстонской Республики в Алутагузеской волости: возложение венков в 9.00 - у мемориального камня в Пагари, в 9.30 - на Мяэтагузеском кладбище, в 10.25 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище, в 11.00 - у Алутагузеского памятного знака борцам за свободу в Ийзаку (вместе с торжественной церемонией).
* На площади в деревне Пухату в 10.00 - празднование годовщины Эстонской Республики.
* В Ийзаку у памятного знака в 11.30 - народный поход; поход возглавит и расскажет истории об Освободительной войне Анне Нургамаа. Поход завершится у Ийзакуского народного дома, где предложат горячий суп и чай.
* На Хийесоо в 12.00 - "Talvise raba rabavad palged", поход, посвященный годовщине Эстонской Республики; сбор у Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме. Плата - 15 евро с человека. Дополнительная информация и регистрация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника А. Тыниссону в 13.00 - памятные церемонии. Речи, возложение венков. Выступает Йыхвиский биг-бенд.
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NB! Следующая страница "Досуг" будет опубликована во вторник, 23 февраля, предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся с 23 февраля по 4 марта, просим отправить до 20 февраля по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.