Чт, 18.02.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Салонный вечер согреет в стужу

Илья Масляков уверен, что всем творческим людям очень нужна публика, а они нужны ей. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В пятницу, 19 февраля в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится салонный музыкально-поэтический вечер под названием "Согреем в стужу". Вход бесплатный, но количество зрителей ограничено - пригласительный билет можно взять в кассе.

Салонные вечера в Кохтла-Ярвеском центре культуры проходят нечасто, но всегда душевно. Инициатор предстоящей встречи - Илья Масляков, композитор, автор песен. Участвуя в различных концертах и фестивалях, в том числе и международных, автор удостоился множества наград. Творец не падает духом и в коронавирусные времена - продолжает совершенствоваться, делится успехами и даже конкурирует в виртуальном пространстве. Репертуар постоянно пополняется, рождаются новые стихи. 

- Этот салонный вечер планировали еще в прошлом году, но из-за карантина он не состоялся, - сказал Илья. - Надеюсь, что на этот раз ничего не помешает - в программе кроме меня участвуют Елена Гаранина, автор и исполнитель своих песен и стихов, и ида-вируские поэтессы Вера Свечина и Евгения Зеленская. И пусть мороз никого из жаждущих духовной пищи не пугает - хорошая музыка и душевные стихи всегда согревают душу.

Салонные вечера обычно проходят в уютном кафе центра культуры, но горожане соскучились по зрелищам, и если зрителей соберется больше обычного, домой не отправят - встреча пройдет в просторном фойе второго этажа. 

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