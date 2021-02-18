Салонный вечер согреет в стужу

Салонные вечера в Кохтла-Ярвеском центре культуры проходят нечасто, но всегда душевно. Инициатор предстоящей встречи - Илья Масляков, композитор, автор песен. Участвуя в различных концертах и фестивалях, в том числе и международных, автор удостоился множества наград. Творец не падает духом и в коронавирусные времена - продолжает совершенствоваться, делится успехами и даже конкурирует в виртуальном пространстве. Репертуар постоянно пополняется, рождаются новые стихи.

- Этот салонный вечер планировали еще в прошлом году, но из-за карантина он не состоялся, - сказал Илья. - Надеюсь, что на этот раз ничего не помешает - в программе кроме меня участвуют Елена Гаранина, автор и исполнитель своих песен и стихов, и ида-вируские поэтессы Вера Свечина и Евгения Зеленская. И пусть мороз никого из жаждущих духовной пищи не пугает - хорошая музыка и душевные стихи всегда согревают душу.