ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Просчет Министерства социальных дел

Вместе с тем можно было бы ожидать, что в регионе, где уровень заболеваемости коронавирусом полгода остается самым высоким в стране, Министерство социальных дел уделит особое внимание тому, чтобы вакцинация проходила гладко и успешно, и бросит на это больше сил. Однако действительность такова, что спустя полтора месяца после начала вакцинации в Ида-Вирумаа вакцинированы (то есть получили два укола) менее одного процента жителей. Это самый низкий показатель в стране.

Понятно, что вакцинация - дело добровольное, и проводить ее в принудительном порядке можно разве что в какой-нибудь стране с диктаторским режимом. Сопротивление обусловлено не столько пропагандой какого-то иностранного государства или призывами антивакцинаторов. Просто у некоторых людей больше вопросов и неуверенности перед лицом неизвестности. Они есть среди как медиков, так и учителей, которые относятся к наиболее образованной части населения. Эти страхи можно развеять путем системной и обстоятельной разъяснительной работы. Но сейчас Министерство социальных дел, очевидно, допустило просчет, понадеявшись, что если общая готовность вакцинироваться в Эстонии раньше была высокой, то и в случае с вакциной против коронавируса отношение будет таким же.