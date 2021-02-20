Сб, 20.02.2021
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отказ от вакцин посреди пандемии

Вакцины против коронавируса все еще меньше, чем спрос на нее, но и количество отказывающихся вакцинироваться значительное. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Чем дальше продвигается вакцинация в Эстонии, тем больше мы слышим о том, что в той или иной приоритетной группе вакцинации выделяется некоторое количество, так сказать, отказывающихся-сомневающихся. Наверняка для многих неожиданно читать, что медицинские работники или учителя отказываются от предлагаемых им вакцин. И это не какие-то единичные случаи - счет идет на десятки процентов. Этот факт заставляет задуматься потому, что речь идет об элите общества.

Конечно, можно признать, что вакцины были разработаны необычайно быстро и это вызывает у людей сомнения, но если медицинское учреждение не в состоянии объяснить их безопасность своим работникам, то чего же ждать, к примеру, от полиции или Спасательного департамента, где вакцинация тоже вот-вот начнется? Не говоря уж об остальной части общества.

Такое отношение среди значительной части работников передовой линии вызывает понятное возмущение некоторых людей. Ведь общество акцептировало, что в условиях нынешнего дефицита вакцины прививают в первую очередь тех работников, которые наиболее подвержены риску заражения. Ради этого другие готовы ждать и терпеть ограничения, пока опасность пандемии остается большой. Однако общество ждет и ответственного отношения от тех, кому отдается приоритет. Ведь если школы - места повышенного риска, то и, например, родители имеют право спросить, почему ученики должны уходить на обязательное домашнее обучение, если учителя могут выбирать между рискованным поведением и безопасностью. Если мы говорим о работоспособности больниц, то в какой мере она зависит от работников, отказавшихся вакцинироваться?

Здесь мы не говорим о тех, кто не может вакцинироваться из-за наличия противопоказаний.

Логично, что в сложившейся ситуации, во многом под влиянием разной информации и слухов, люди колеблются. Но раз ответственный министр на этой неделе со

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