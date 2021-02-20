ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отказ от вакцин посреди пандемии
Чем дальше продвигается вакцинация в Эстонии, тем больше мы слышим о том, что в той или иной приоритетной группе вакцинации выделяется некоторое количество, так сказать, отказывающихся-сомневающихся. Наверняка для многих неожиданно читать, что медицинские работники или учителя отказываются от предлагаемых им вакцин. И это не какие-то единичные случаи - счет идет на десятки процентов. Этот факт заставляет задуматься потому, что речь идет об элите общества.