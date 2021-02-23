МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.02-04.03

КУЛЬТУРА

Среда, 24 февраля

* В Вокаском народном доме в 12.00 - концерт Марви Валласте. Вход свободный. Количество мест ограничено. Чтобы гарантировать посещение концерта, необходимо обязательно предварительно зарегистрировать свое прибытие. Информация и бронирование: до 14.00 23 февраля по тел. 336 9551 (Леа), с 14.00 23 февраля по тел. 525 8417 (Кайса) или kaisa.pukk@toila.ee.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню независимости Эстонской Республики. Гость программы Сергей Маасин! Вход свободный. Количество мест ограничено! Информация: тел. 507 4616, 332 2008, www.ahtmeklubi.ee.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный 103-й годовщине Эстонской Республики. Выступают Тийт Кикас и Рольф Роосалу. Вход свободный по приглашениям, которые можно получить в кассе центра культуры. Количество мест ограничено.

Пятница, 26 февраля

* На мызе Иллука в 19.00 - концерт, посвященный 103-й годовщине Эстонской Республики. Выступает Мари Юрьенс с пианистом Айваром Сурва. Билет - 5 евро; необходимо бронирование билетов.

Суббота, 27 февраля

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - "Наследнички", постановка силами творческого коллектива клуба. Билет - 8 евро. Количество мест ограничено.

Воскресенье, 28 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Последний этаж", спектакль Русского театра (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не желательно для детей младше 12 лет. Билет - 12,80-19,90 евро.

Четверг, 4 марта

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Hing lase lendu", концерт из серии "Jazzical": "Kadri Voorand Chamber Music Ensemble". Билет - 15-20 евро.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт-презентация диска Хартвина Дора "Waterman". Билет для взрослых - 6 евро, для учащихся и пенсионеров - 5 eвро.

СПОРТ

Среда, 24 февраля

* В нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - лыжное соревнование "Äkkeküla".

Суббота, 27 февраля

* Чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: в силламяэском спорткомплексе "Калев" в 17.30 "NPM Silmet FC" (Силламяэ) - "Smsraha" (Виймси); в Нарвском Доме спорта в 19.00 "Narva United FC" - "Maksimum Welco" (Тарту). Трансляция на "YouTube", линк: jalgpall.ee

Воскресенье, 28 февраля

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

Среда, 3 марта

* В Кохтла-Нымме в 18.00 - этап Ида-Вируских лыжных вечеров по будням; классика, раздельный старт. Информация: www.sportiv.ee.

РАЗНОЕ

Среда, 24 февраля

* На парковке у старого корпуса Ийзакуской гимназии в 7.00 - старт лыжного похода на рассвете "Доброе утро, Эстония!", посвященного 103-й годовщине Эстонской Республики. Длина трассы - примерно 7 км. Походом руководит Кальви Кивимяэ.

* Мероприятия, посвященные годовщине Эстонской Республики, в Нарве: в 7.18 в крепости - церемония поднятия государственного флага, в 8.30 - возложение венков к монументу в память об Освободительной войне, в 17.00 - online-концерт. Информация: www.narva.ee.

* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 7.30 - торжественная церемония поднятия государственного флага.

* Празднование 103-й годовщины Эстонской Республики в Алутагузеской волости: возложение венков в 9.00 - у мемориального камня в Пагари, в 9.30 - на Мяэтагузеском кладбище, в 10.25 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище, в 11.00 - у Алутагузеского памятного знака борцам за свободу в Ийзаку (вместе с торжественной церемонией).

* На площади в деревне Пухату в 10.00 - празднование годовщины Эстонской Республики.

* На Хийесоо в 12.00 - "Talvise raba rabavad palged", поход, посвященный годовщине Эстонской Республики; сбор у Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме. Плата - 15 евро с человека. Дополнительная информация и регистрация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника А. Тыниссону в 13.00 - памятные церемонии. Речи, возложение венков. Выступает Йыхвиский биг-бенд.

Суббота, 27 февраля

* На Полярной мызе Кукрузе с 11.00 до 17.00 - день белого медведя: в 11.00, 13.00 и 15.00 - бесплатная экскурсия с гидом; в 16.00 - "Белые медведи и полярные исследования на Шпицбергене", член Эстонского полярного клуба Тыну Мартма расскажет о Шпицбергене, природе и истории. Вход свободный.

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