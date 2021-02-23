Денис Шалкаускас вошел в число лучших бегунов Эстонии на средние дистанции
Учитель физкультуры Йыхвиской основной школы Денис Шалкаускас в воскресенье в беге на 800 метров стал чемпионом Эстонии, установив при этом и личный рекорд.
Учитель физкультуры Йыхвиской основной школы Денис Шалкаускас в воскресенье в беге на 800 метров стал чемпионом Эстонии, установив при этом и личный рекорд.
22-летний Шалкаускас пробежал в Ласнамяэском легкоатлетическом холле четыре 200-метровых круга за время 1.52,72, оставив за спиной лидировавшего в последние годы в этом виде в Эстонии Расмуса Кисела. Шалкаускас улучшил и свой личный рекорд трехлетней давности на 0,78 секунды. Высокий класс этого результата подтверждается и тем, что в эстонском рейтинге всех времен он обеспечил ему 13-е место.
Три-четыре года назад Шалкаускас одерживал много побед в беге на средние дистанции в молодежных классах. Однако в последующие годы развитие результатов остановилось. По словам тренера Виктора Предбанникова, на Шалкаускаса хорошо повлияло то, что после окончания бакалавриата в Тартуском университете он стал работать учителем физкультуры в Йыхви и смог без отрыва от работы больше времени посвящать тренировкам. "Он хорошо и точно выполнял тренировочные планы, и видно, что у него появилось новое дыхание", - отметил тренер.
Шалкаускас тренируется главным образом в Йыхви и Ахтмеском спортхолле. В то же время он продолжает учебу в магистратуре Тартуского университета, а также представляет "Akadeemiline Spordiklubi" Тартуского университета и иногда тренируется в Тарту.
По словам Предбанникова, главная задача нынешнего года - попасть на универсиаду, то есть на Всемирную студенческую олимпиаду, которая должна пройти в Китае. Для этого спортсмену надо выполнить в беге на 800 метров норматив 1,51.00, что, по оценке тренера, с учетом нынешнего прогресса бегуна является реальной целью.
Чемпионом Эстонии во внутренних помещениях стал также 16-летний представитель клуба "Atleetika" Виктор Морозов. Ученик тренера Александра Хворых установил в тройном прыжке личный рекорд 15.05, и этого хватило для завоевания чемпионского титула.
Еще одно чемпионское звание принесла клубу "Atleetika" Полина Симоненко, ставшая со временем 16.06,08 лучшей в коронном виде Ида-Вирумаа - ходьбе на 3000 метров среди женщин, - на 13 секунд обогнав Аллу Шубину из силламяэского "Kalev". Первенствовавшая в этом виде в последние годы Екатерина Миротворцева не участвовала в чемпионате из-за травмы.