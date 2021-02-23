Денис Шалкаускас вошел в число лучших бегунов Эстонии на средние дистанции

22-летний Шалкаускас пробежал в Ласнамяэском легкоатлетическом холле четыре 200-метровых круга за время 1.52,72, оставив за спиной лидировавшего в последние годы в этом виде в Эстонии Расмуса Кисела. Шалкаускас улучшил и свой личный рекорд трехлетней давности на 0,78 секунды. Высокий класс этого результата подтверждается и тем, что в эстонском рейтинге всех времен он обеспечил ему 13-е место.

Три-четыре года назад Шалкаускас одерживал много побед в беге на средние дистанции в молодежных классах. Однако в последующие годы развитие результатов остановилось. По словам тренера Виктора Предбанникова, на Шалкаускаса хорошо повлияло то, что после окончания бакалавриата в Тартуском университете он стал работать учителем физкультуры в Йыхви и смог без отрыва от работы больше времени посвящать тренировкам. "Он хорошо и точно выполнял тренировочные планы, и видно, что у него появилось новое дыхание", - отметил тренер.

Шалкаускас тренируется главным образом в Йыхви и Ахтмеском спортхолле. В то же время он продолжает учебу в магистратуре Тартуского университета, а также представляет "Akadeemiline Spordiklubi" Тартуского университета и иногда тренируется в Тарту.

По словам Предбанникова, главная задача нынешнего года - попасть на универсиаду, то есть на Всемирную студенческую олимпиаду, которая должна пройти в Китае. Для этого спортсмену надо выполнить в беге на 800 метров норматив 1,51.00, что, по оценке тренера, с учетом нынешнего прогресса бегуна является реальной целью.

Чемпионом Эстонии во внутренних помещениях стал также 16-летний представитель клуба "Atleetika" Виктор Морозов. Ученик тренера Александра Хворых установил в тройном прыжке личный рекорд 15.05, и этого хватило для завоевания чемпионского титула.