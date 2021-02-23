ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Необычный день рождения

Бывали, конечно, как при советской, так и при немецкой оккупации годы, когда годовщина независимости Эстонии пребывала в подполье, однако в свободной Эстонии в этот день устраивали все же парады и прочие многолюдные мероприятия.

Нынче из-за распространения коронавируса все будет иначе, ведь одна из основных поведенческих инструкций совершенно противоположная: по возможности избегать всяческих скоплений народа. Нынешний день рождения Эстонии является скорее семейным праздником при посредничестве телевизора. Но чем больше нам приходится сейчас держаться друг от друга подальше физически, тем сильнее стоит держаться вместе мысленно.

Надо сообща испытывать гордость от того, что наше государство выстояло более века и по сравнению с большинством других государств мира справляется лучше благодаря уму и усилиям своих людей.

Разум и умение считаться друг с другом - главные факторы, которые должны помочь справиться также с угрозой вируса, переворачивающей в течение последнего года всю жизнь. В этом случае мы, надеемся, сможем через год отметить 104-й день рождения Эстонии вновь таким образом, как привыкли и уважали десятки лет.