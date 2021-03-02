ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда намереваетесь заключить договор на строительство нового здания Йыхвиской основной школы?

На занявший больше времени, чем планировалось, тендер на строительство нового здания Йыхвиской основной школы к 22 февраля, после продления последнего срока, поступили предложения от десяти фирм. Предполагаемая стоимость строительства здания (без работ по озеленению) - более шести миллионов евро. Срок строительства здания - 16 месяцев со дня заключения договора. Чтобы школьное здание было готово не позднее конца июля 2022 года, договор на строительство надо заключить не позднее 31 марта, что уже сейчас представляется сомнительным. Предложения пока только проходят оценку, после выбора лучшего предложения нужно будет выдержать срок обжалования результатов. И только тогда волостная управа сможет их утвердить и начать переговоры о заключении договора с победителем.