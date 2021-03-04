ОДИН ВОПРОС ⟩ Гранитная крошка является проблемой для ливневой канализации?

Член правления АО "Narva Vesi" РЕНАТА МЕТСИС:

- Да, это проблема. Если гранитная крошка попадает в ливневый коллектор, то она застревает в песко-маслоуловителе. В ходе его чистки мы к тому же достаем еще кучу мусора. Также эти камни застревают там, где находятся насосы перекачки, к сожалению. Их оттуда приходится выгребать, все чистить, восстанавливать насосы - и это, опять же, стоит денег.