ОДИН ВОПРОС ⟩ Гранитная крошка является проблемой для ливневой канализации?
Остающаяся после зимы на тротуарах гранитная крошка, имеющая высокие абразивные свойства, в большом количестве смывается и сметается в уличные ливневые коллекторы.
Остающаяся после зимы на тротуарах гранитная крошка, имеющая высокие абразивные свойства, в большом количестве смывается и сметается в уличные ливневые коллекторы.
- Да, это проблема. Если гранитная крошка попадает в ливневый коллектор, то она застревает в песко-маслоуловителе. В ходе его чистки мы к тому же достаем еще кучу мусора. Также эти камни застревают там, где находятся насосы перекачки, к сожалению. Их оттуда приходится выгребать, все чистить, восстанавливать насосы - и это, опять же, стоит денег.
Однозначного решения этой проблемы нет - невозможно же поставить заборы вокруг люков. Ни самоуправление, ни водное предприятие не смогут изменить ситуацию. И жители тут тоже ни при чем: никто же специально не кидает камешки туда.