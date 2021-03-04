СПАСАТЕЛИ ⟩ Запах газа вызвал у жильцов тревогу

СПАСАТЕЛИ ⟩ Запах газа вызвал у жильцов тревогу3 марта 2021 г.
3 марта в 01.25 в центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир двухэтажного жилого дома в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве чувствуется запах газа.
3 марта в 01.25 в центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир двухэтажного жилого дома в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве чувствуется запах газа.
Спасатели установили, что концентрация газа в воздухе низкая, но в интересах безопасности все же закрыли газовый кран и попросили жильцов побыстрее вызвать на место газоаварийных техников.
Запах газа ощущал также жилец соседней квартиры; обе квартиры проветрили. В квартирах имелись исправные датчики угарного газа.