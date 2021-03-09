Петр Дзюба говорит, что чем бы ни приходилось заниматься в жизни, все нравилось - сам искал, учился и с радостью передает умения другим.

Петр Дзюба говорит, что чем бы ни приходилось заниматься в жизни, все нравилось - сам искал, учился и с радостью передает умения другим. FOTO: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Руководитель кружка "Робинзон" в Йыхвиском центре культуры и интересов, наставник юных туристов в Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников, лидер оруских скаутов и просто неугомонный человек - все это о Петре Дзюбе. Коллеги не устают восхищаться его разнообразными талантами и говорят, что он готов прийти по первому зову, если требуется организовать что-либо для детей, и может придумать что-то увлекательное.

Петр Дзюба родился в Йыхви, там же закончил среднюю школу, хотя тогда город входил в административную единицу Кохтла-Ярве. Получив среднее образование, он год трудился на стройке - в Ору возводили клуб и школу. Поступил в Таллиннский политехнический институт на факультет гражданского и промышленного строительства, но проучился недолго: с детства зрение было плохое, из-за обилия чертежей оно стало резко ухудшаться и пришлось оставить учебу.

- Вернулся в бригаду, в ней замечательные люди работали, в основном эстонцы-возвращенцы из Сибири, - вспоминает он. - Доброжелательные, многому меня молодого научили. Тогда не предполагал, что сам буду работать в школе, которую строил своими руками. В 1973 году ее сдали, директор позвал вожатым - Тамара Пылевина тогда работала там старшей вожатой и меня рекомендовала. Согласился, да так и остался здесь до самого конца - пока школа не закрылась.

CV: Петр Дзюба Родился в Йыхви в 1952 году.

Закончил Кохтла-Ярвескую среднюю школу №6 (она находилась в Йыхви, так как территориально это был один город) в 1970 году.

Работал плотником в РСУ-5.

С 1971 по 1973 год - студент Таллиннского политехнического института, факультет промышленно-гражданского строительства.

С 1977 по 1982 год - учеба в Псковском педагогическом институте имени Герцена, физико-математический факультет, специальность "учитель математики и физики".

С 1999 по 2002 год - учеба в Вильяндиском колледже культуры по специальности "педагог-организатор по интересам".

В 2003 году прошел курсы приключенческого воспитания, организованные Эстонским центром молодежной работы.

С 1973 по 1987 год работал в Оруской школе старшим вожатым, учителем физкультуры, позже преподавал разные предметы.

С 2011 года, после закрытия Оруской школы руководил туристическим кружком в Йыхвиском Доме школьной молодежи, а затем кружком "Робинзон" в Йыхвиском центре культуры и интересов, а также туристическим кружком при Кохтла-Ярвеском Доме школьников.

Учитель разных дисциплин

Понятно, что для развития карьеры в школе требовалось образование. Петр поступил на заочное отделение Псковского педагогического института имени Герцена, который закончил с красным дипломом. Выбрал специальность учителя физики и математики, потому что всегда любил точные науки и учеба давалась легко. Но школьный учитель в те времена всегда был "многостаночником" - учителей не хватало, поэтому кроме математики пришлось давать уроки географии, истории, физкультуры, изобразительного искусства. Безусловно, приходилось и самому постоянно пополнять знания.

Работая учителем физкультуры в середине 70-х, принимал участие в различных слетах туристов.

- Каждый год две-три группы возил в Карьямаа, слеты проходили в конце учебного года и в любую погоду, - вспоминает он. - Там познакомился с Энном Кяйссом, Марком Олевом - известные эстонские туристы, многому у них научился. И туризм стал не только хобби, но и приработком. В начале 90-х директор Кохтла-Ярвеского детского дома Юрий Чумель позвал поработать, там уже вела туристический кружок Градислава Юшманова, с ней в горы ездили, в Крым... Тоже многому у нее научился.

Навыки пригодились

Петр Дзюба стал лидером оруских скаутов, кем является до сих пор.

Когда Орускую школу закрыли и перед Петром встал вопрос, что дальше, долго размышлять не пришлось - с удовольствием согласился возглавить туристический кружок в Йыхвиском молодежном центре. Так "вспомогательная" работа превратилась в основную.

- Навыки и знания у меня были, очень порадовала база - у них были свои палатки, спальники, разное снаряжение, - вспоминает он. - Если мы с орусцами затевали поход, приходилось все это искать, у кого-то выпрашивать, армейцы часто помогали. А тут все свое! Коллектив хороший, дети со всех районов приходили.

Способен придумать что-то из ничего Организатор Дома творчества школьников Кохтла-Ярве Татьяна Левина знакома с Петром Дзюбой более тридцати лет и называет его энтузиастом с большой буквы. Татьяна Левина. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik - Мы вместе работали в Оруской школе, - рассказывает она. - Очень мало таких мужчин, которые могут увлекать детей, найдя для них занятие или придумав необычную игру. Знаю только двух - кроме Петра это силламяэсец Игорь Малышев. Способны придумать необычные игры, причем ничего дорогостоящего не надо покупать: разные бутылочки, коробочки, палочки - что есть под рукой. Каждое лето проводят приключенческие лагеря, где ребята учатся многим вещам, а главное - самостоятельности. Сама с ними ездила и видела, насколько ребятам интересно даже самое обыденное - кашу сварить. Не каждый готов взять на себя ответственность ночевать с детьми в лесу, а Петр даже школьные лагеря у себя принимал, по нескольку сотен человек. В Ору к его занятиям нередко присоединяются взрослые. Его приглашают в школы, если нужно "замутить" что-то необычное и увлекательное. Он всегда готов, потому что сам из тех людей, кому неинтересна скучная жизнь. Здорово прошла квест-игра, которую Петр придумал ко дню рождения Кохтла-Ярве. В этом году наш город отметит 75-летний юбилей, а Дом творчеств - 65-летие. Надеюсь, летом мы это увлекательное мероприятие повторим.

После образования Йыхвиского центра культуры и интересов Петр продолжил здесь возглавлять туристический кружок.

- Туристы должны путешествовать, а много ездить или ходить в походы у нас не получалось, какие же мы туристы тогда? - рассуждает собеседник. - Много занимаемся уличными играми, устраиваем пикники в парке. Если прежде принимали детей с 12 лет, то последние годы - с семи-восьми. Они еще вообще ничего не умеют, бывает, что даже шнурки бантиком завязать не могут. Так что главная цель - получить навыки, которые всегда в жизни пригодятся.

Петр предложил переименовать кружок в "Робинзон". Не случайно - его самого с детства вдохновлял Робинзон Крузо, книгу знает чуть ли не наизусть.

- Рассказываю детям, что когда Робинзон Крузо остался один на необитаемом острове, он тоже ничего не умел, но много читал, поэтому много знал, - объясняет Петр. - Вот и применил теорию к практике, иначе вряд ли бы выжил. Поэтому важно в жизни не только знать, но и уметь. На занятиях мы и учимся самым простым вещам, но которые обязательно пригодятся в жизни: выстрогать пробку из палки, завязать узлы, разжигать костер, варить кашу и многое другое. Лет восемь назад в лесу впервые столкнулись с мошкарой - от этой напасти даже дым не спасает. Опытные лесорубы подсказали - обмазаться маргарином... Так что век живи - век учись.

Энергичный человек с неиссякаемой фантазией Организатор Йыхвиского центра культуры и интересов Анна Маскаева восхищается руководителем "Робинзонов". Анна Маскаева. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik - Мы оба начинали с вожатых - много лет его знаю. Этот человек достоин восхищения и уважения. Не понимаю, откуда у него столько энергии, сил и неиссякаемой фантазии. Наверное, потому, что он всю жизнь занимается делом, которое любит. Никогда не слышала от него негодований, хотя трудности не обходят стороной. Бывает, иная молодежь ноет и стонет - всегда ставлю им в пример Петра. Жаловаться на жизнь - это не про него. Он надежный коллега, единомышленник, который готов поддержать любую идею, да и сам генерирует. Жажда действия - огромная, даже пандемия не отразилась, не боится строить планы. Петр никогда не останется в стороне, если в центре что-то затевается. Тишина и покой - это вообще не про него. Он даже не ходит - бегает. Короче, энерджайзер.

Параллельно Петр занимается с орускими детьми - кружок открыт при ДТШ Кохтла-Ярве, но база - в оруском клубе, радуются, что приютили.

Тематические лагеря для воспитания духа

Полученные в учебном году навыки проверяют на практике - в парке, приключенческих лагерях, в которые приезжают также скауты. Раньше ездили на озеро Консу или просто в лес, RМК всегда помогал обустроить площадку, дрова подвезти и так далее. Бывало из шести дней пять шли дожди - в буквальном смысле слова экзамен на выживание, но не сбегали...

Последние три года устраиваются на базе "Вайкла форель". Петр говорит, там удобно: красивая природа, речка, есть вся инфраструктура, территория огорожена и можно устраивать ночные приключения. Присоединяются скаутские команды из разных городов страны. Каждый год придумывают тему: ковбои, викинги, индейцы, пираты... Живут в этом образе как минимум один день.

- Создаем всю атрибутику. У пиратов, например, не только банданы и ножи, даже имитацию пиратского корабля построили и пушку соорудили - она стреляла звуковыми петардами. Дети были в восторге. Любую тему объединяет общее - испытания, а главное - умение работать в команде.

Дети в восторге, да и взрослые тоже - к походам и поездкам охотно присоединяются родители, учителя или просто любители походов. Строя планы на будущее, Петр мечтает освоить берега пляжа Аа - договориться с христианским лагерем. Тойла уже излазили вдоль и поперек, хочется что-то новое.

Своей правой рукой называет Катрин Леон - она тоже живет в Ору и работает в ДТШ Кохтла-Ярве. "Помогает писать проекты и реализовать все задумки", - радуется главный "Робинзон".

В работе с детьми Петру приходится постоянно совершенствоваться и у них учиться тоже. "Даже второклассники порой лучше меня ориентируются в телефоне, помогают искать информацию в интернете, - констатирует наставник. - Раньше сами все придумывали, теперь часто "Google" помогает".

Отличаются ли современные дети от тех, с которыми начинал работать? Петр отвечает, что как тогда, так и сейчас "оруские" отличаются от "городских" - в отдаленном микрорайоне свой микроклимат, так называемое дворовое братство. Дети во все времена одинаковые: шустрые или не очень, любознательные или ленивые, шумные или тихие - всякие. Главное, найти к ним подход. Петр умеет. Неслучайно его часто зовут, чтобы провести какое-то мероприятие в школах или клубах, лагерях. Учителя знают - он всегда найдет что-то необычное, придумает веселое. Например, на День отца провели в Ору турнир чемпионов - собрали со всей округи титулованных спортсменов и устроили состязания.

Всегда готов помочь

- Если нужна моя помощь - всегда готов, идей хватает, - говорит он. - Остановиться трудно. Если придет кто-то молодой, готовый меня заменить, уступлю место, но и сам продолжу - на общественных началах. Работа с детьми заставляет держаться в тонусе.

Чем занимаются "робинзоны" во время пандемии? Петр сокрушается, что встречаются редко, но не опускает руки - договаривается об индивидуальных встречах со старшими воспитанниками, готовятся к очередному летнему лагерю. "Надеюсь, что-нибудь обязательно получится", - не сомневается он.

Материал подготовлен при поддержке Совета министров Северных стран