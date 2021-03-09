ЗЕЛЕНЫЙ ПОВОРОТ ⟩ Почему нас должна интересовать ядерная энергия?
Если мы хотим, чтобы человечество продолжило свое существование на этой планете, каждый должен сделать свой максимальный вклад для сохранения природы - помочь в остановке и нейтрализации эффектов глобального потепления до уровня прежде промышленной революции. На практике это означает, что необходимы особенно решительные действия для снижения выделений парникового газа в сферах энергетики, транспорта и жилья, пишет moodulreaktor.ee.