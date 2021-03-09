ЗЕЛЕНЫЙ ПОВОРОТ ⟩ Почему нас должна интересовать ядерная энергия?

На протяжении сотни лет сланец был главным источником энергии для Эстонии, обеспечивая ее энергетическую безопасность и независимость, но загрязняя природу обширными выбросами углекислого газа. Возобновляемая энергия помогает нам снизить использование сланца, но требует несоизмеримо большие пространства и ресурсы на выдачу всего лишь небольшого количества энергии.

А ядерная энергия на протяжении десятков лет подвергалась сомнительной критике и была источником фобии у многих людей, что значительно препятствовало использованию этого чистого и безопасного источника энергии не только в Эстонии, но и во всем мире.

Что такое ММР и почему они малые и модульные?

Малыми модульными реакторами (ММР) международно признаны реакторы, мощность которых не превышает 300 МВт.

За последние 10 лет разработка ММР значительно ускорилась из-за того, что большие реакторы стали очень дорогими (цена превышает 5 миллиардов евро), и из-за невероятно долгого процесса строительства. В связи с этим возникают технические и финансовые проблемы.

Строительство реактора небольшого размера посредством модулей позволяет уменьшить расходы, предоставить лучшую энергетическую производительность электросети и повысить надежность строительного процесса, надежно обеспечивая безопасность.

Самый важный этап в производстве новых реакторных технологий - это получение права на строительство, или, другим словом, лицензирование. В странах ОЭСР ближе всего к получению этого права находится Комиссия по ядерному регулированию США с реактором NuScale.

Больше всего реакторов ММР, среди которых есть реакторы IV поколения, находятся в процессе предварительного лицензирования от Канадской комиссии по ядерной безопасности (Vendor Design Review).

Предварительное лицензирование дает разработчику реактора уверенность в том, что технические и процедурные решения удовлетворяют техническим условиям, предоставленным регулятором, что практически обеспечивает ему получение полной лицензии в будущем.

Поскольку ядерный реактор - это сложное инженерное сооружение, которое требует десятки лет детальной разработки, регуляторы требуют от производителей точные данные об отдельных компонентах реактора (водопроводная система, вентиля, материалы, топлива и так далее), проверенные экспериментальным путем, так же как и надежные долгосрочные планы по безопасной работе всех систем реактора (первичный тепловой контур, аварийная система и так далее) при любом возможном сценарии.