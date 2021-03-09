Ср, 10.03.2021
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОВОРОТ ⟩ Почему нас должна интересовать ядерная энергия?

Малый модульный реактор. ФОТО: Fermi Energia

Если мы хотим, чтобы человечество продолжило свое существование на этой планете, каждый должен сделать свой максимальный вклад для сохранения природы - помочь в остановке и нейтрализации эффектов глобального потепления до уровня прежде промышленной революции. На практике это означает, что необходимы особенно решительные действия для снижения выделений парникового газа в сферах энергетики, транспорта и жилья, пишет moodulreaktor.ee.

На протяжении сотни лет сланец был главным источником энергии для Эстонии, обеспечивая ее энергетическую безопасность и независимость, но загрязняя природу обширными выбросами углекислого газа. Возобновляемая энергия помогает нам снизить использование сланца, но требует несоизмеримо большие пространства и ресурсы на выдачу всего лишь небольшого количества энергии.

А ядерная энергия на протяжении десятков лет подвергалась сомнительной критике и была источником фобии у многих людей, что значительно препятствовало использованию этого чистого и безопасного источника энергии не только в Эстонии, но и во всем мире. 

Что такое ММР и почему они малые и модульные?

Малыми модульными реакторами (ММР) международно признаны реакторы, мощность которых не превышает 300 МВт.

За последние 10 лет разработка ММР значительно ускорилась из-за того, что большие реакторы стали очень дорогими (цена превышает 5 миллиардов евро), и из-за невероятно долгого процесса строительства. В связи с этим возникают технические и финансовые проблемы.

Строительство реактора небольшого размера посредством модулей позволяет уменьшить расходы, предоставить лучшую энергетическую производительность электросети и повысить надежность строительного процесса, надежно обеспечивая безопасность.

Самый важный этап в производстве новых реакторных технологий - это получение права на строительство, или, другим словом, лицензирование. В странах ОЭСР ближе всего к получению этого права находится Комиссия по ядерному регулированию США с реактором NuScale.

Больше всего реакторов ММР, среди которых есть реакторы IV поколения, находятся в процессе предварительного лицензирования от Канадской комиссии по ядерной безопасности (Vendor Design Review).

Предварительное лицензирование дает разработчику реактора уверенность в том, что технические и процедурные решения удовлетворяют техническим условиям, предоставленным регулятором, что практически обеспечивает ему получение полной лицензии в будущем.

Поскольку ядерный реактор - это сложное инженерное сооружение, которое требует десятки лет детальной разработки, регуляторы требуют от производителей точные данные об отдельных компонентах реактора (водопроводная система, вентиля, материалы, топлива и так далее), проверенные экспериментальным путем, так же как и надежные долгосрочные планы по безопасной работе всех систем реактора (первичный тепловой контур, аварийная система и так далее) при любом возможном сценарии.

Если мы хотим, чтобы наша страна отстояла свою энергетическую безопасность и самостоятельность, если мы хотим вложиться в исполнение мировых целей по спасению климата и сохранить большую часть нашей прекрасной природы, мы должны смело говорить о ядерной энергетике, разрушая и рассеивая мифы и глупые и иррациональные страхи, замещая пустые эмоции фактами.

Выбор в энергетике

Если исключить сжигание, остается несколько способов производства энергии. Безусловно, возобновляемая энергия - это самый известный, солнечные панели и ветрогенераторы уже производят значительную часть потребляемого нами электричества. Но только когда ветер дует и солнце светит.

Возобновляемая энергия помогает нам уменьшить зависимость от ископаемых топлив, однако не позволяет нам полностью от нее избавиться. Свет не будет ночью гореть, если мы выберем пакет на 100% из возобновляемой энергии. От машины, заряженной электричеством, произведенным при сгорании сланца, выброс СО2 больше, чем от машины на бензиновом топливе. Аналогично в производстве энергии нет особой пользы от 100% возобновляемой энергии, так как ветер не всегда дует и солнце не всегда светит. Надежный источник электричества нужно искать где-то еще.

Помимо ядерной энергии, безуглеродное производство также обеспечивают гидроэнергия и геотермальная энергия. Первый вариант очень хороший для производства энергии - чистый, по большей части безопасный, относительно дешевый и не ресурсоемкий. Но, естественно, гидроэнергетика требует наличия необходимых водных массивов, которых в Эстонии просто нет в требуемом количестве. Геотермальная же энергия, проще говоря, тепловая энергия Земли, подходит только для локального потребления, так как в условиях Эстонии требует относительно много земли.

То есть нам нужно найти решение, которое позволит стабильно получать энергию при любых природных условиях круглый год. Энергию можно, например, сохранять в батареях или насосных гидроэлектростанциях (сейчас строятся в Палдиски и Ида-Вирумаа), где во время ветреного дня резервуары наполняются до максимума водой, и потом через турбину вода освобождается обратно в море, когда ветер утихает. Неплохое решение для временной регуляции объема производства, но такие станции работают всего часы, а не дни и недели, которые требуются в рамках зимнего потребления энергии. Проблема сохранения энергии еще в том, что нужно как-то компенсировать неизбежную потерю энергии. 

Влияние ядерной энергии на природу

Каждое действие человека влияет на его окружение, включая ядерную энергетику. Главным фактором влияния на природу в этой сфере энергетики принято считать охлаждение ауры в генераторной турбине.

В материковой Центральной Европе охлаждение осуществляется за счет охлаждающих башен, градирен, которые достигают в высоте до 200 метров, а на побережье - за счет морской воды. Такие виды охлаждения используются во всех тепловых энергетических станциях. В Нарвских электростанциях, например, используется вода реки Нарвы.

Сама АЭС не более радиоактивна, чем естественный радиационный фон. Вся исходящая из ядерного топлива энергия поглощается реакторной водой и окружающим бетоном. Возле финских АЭС были проведены точные измерения. В ходе исследований не было обнаружено значительного повышения уровня излучения.

Влияние ядерных станций на окружающую среду значительно меньше по сравнению с опасными газовыми выбросами сланцевых электростанций и станций, сжигающих древесину. 

МНЕНИЕ

Малая ядерная станция - разумный выбор для Эстонии 

Константин ДОЛЬСКИЙ, НКО "Eesti Tuumanoored": 

На сегодняшний день уже железно доказано, что наш климат переживает серьезные изменения: температура повышается из года в год, а уровень кислорода в атмосфере снижается. 

На сегодняшний день уже железно доказано, что наш климат переживает серьезные изменения: температура повышается из года в год, а уровень кислорода в атмосфере снижается.

Надо что-то делать

Предполагается, что именно человеческие действия привели к этому, так как основной причиной указанных проблем является парниковый эффект, вызванный в основном повышением концентрации углекислого газа в атмосфере.

Признавать этот факт или нет - дело читателя, но это не меняет того факта, что для спасения нашей с вами общей природы надо что-то делать. Не имеет большого значения, кто в чем виноват, Земля у нас одна, и мы коллективно отвечаем за ее сохранность и безопасность. Коллективно мы почувствуем на себе последствия бездействия. 

Многие просто-напросто беспричинно боятся ядерной энергии и радиации. Однако общеизвестно, что страх порождает незнание, это естественно для человека. 

На протяжении последнего десятилетия как Европейский союз, так и другие мировые организации уже много лет предпринимают множество кампаний по спасению природы, от перехода на бумажные пакеты до отказа от автомобилей в пользу общественного транспорта. И хотя большая часть этих действий и помогает природе, они очень некстати для обычного среднестатистического обывателя, которому важно жить в удобстве своей зоны комфорта.

Постепенный переход на ядерную энергию

Я скажу, что есть способ значительно приблизиться к цели спасения природы, не только с приложением минимального усилия, но еще и с получением прямой выгоды от этого. Что же это за чудо-метод?

Ответ прост: постепенный переход на ядерную энергию. Но перед тем как лезть в комментарии этой статьи с гневными высказываниями, дочитайте ее до конца. После отдельных случаев ядерных катастроф эта тема стала во многом табу в нашем мире. 

Многие просто-напросто беспричинно боятся ядерной энергии и радиации. Однако общеизвестно, что страх порождает незнание, это естественно для человека. Так давайте же разберемся, почему ядерная энергия - это безопасное и эффективное решение климатической проблемы, еще и с прямой пользой для обывателя.

Одних солнца и ветра нам мало 

Во-первых, почему именно ядерная энергия, а не какая-то там солнечная или ветровая? Нам же говорят, что именно возобновляемая энергия самостоятельно спасет природу. И на самом деле, эти виды энергетики производят энергию без выделений углекислого газа во время процесса. Что нам не говорят, однако, так это то, каких жертв требует производство и установка ветрогенераторов и солнечных панелей, а также насколько низкая у них производительность.

Начнем с солнечных панелей, которые становятся все более распространенными в Эстонии. В ходе их создания используются ископаемые редкие металлы по типу молибдена, добыча которых приводит к выделениям углекислого газа и разрушению природы, не говоря уж о последствиях самой сборки на заводах.

Призываю читателей почитать про это и понять, насколько на самом деле "абсолютно чистая" солнечная энергия. Ну и наконец, солнечная энергия требует наличия солнечного света, с которым у нас в Эстонии есть проблемы. Если солнечного света мало, то панель производит недостаточно энергии. Ночью и зимой, а особенно зимней ночью, мы можем остаться без электричества, так как даже если мы будем сохранять дневную энергию в батареях, значительная ее часть будет теряться. Это неизбежный процесс.

Однако это не означает, что нам нужно списать на нет солнечную энергию, она значительно лучше ископаемой энергии, просто не может самостоятельно обеспечить достаточно энергии.

Ну а почему бы ветровой энергии не заполнить эту энергетическую пропасть? Начнем с того, что коэффициент полезного действия ветрогенераторов низкий, так как зависит сугубо от наличия ветра и прочих погодных условий. Часто он ниже 40%, что крайне неэффективно. И чтобы с таким низким кпд производить достаточно энергии, нужно строить очень много ветрогенераторов. Шумных ветрогенераторов, которые вредят экологии вокруг себя и требуют постоянного обслуживания. 

Несмотря на все минусы, нужно понимать, что эти альтернативы значительно лучше сланцевой, газовой и нефтяной энергопромышленности, вредят природе куда меньше. Ни один источник не идеален, у всех есть свои минусы и свои плюсы. Просто у одних больше серьезных последствий, чем у других. 

Да, чисто теоретически возможно только за счет вышеперечисленных источников возобновляемой энергии производить достаточно, просто непостоянно и жертвуя огромными территориями. Чего-то определенно не хватает. 

Ядерную энергию можно совместить с возобновляемой

Возвращаемся к ядерной энергии. Энергии, которая в отличие от ветровой и солнечной не требуют особых природных условий, кроме как стабильности. Энергии, которая с помощью всего лишь трех кубических метров топлива может год снабжать Эстонию дешевой энергией. Энергии, которая регулируется больше всего, тем самым являясь самой безопасной. 

Бесшумная и маленькая ядерная станция нового поколения может обеспечить всю Эстонию безопасной и чистой энергией, так еще и при любых погодных условиях. Обеспеченная пассивными системами безопасности, то есть зависящими только от свойств гравитации, а не от людей, - такой станции не может навредить человеческая халатность.

Уже давно существуют методы безопасного захоронения ядерных отходов (которых немного, поскольку большая часть пригодна к повторному использованию или переработке), как, например, Deep Isolation. Более того, ядерную энергию можно эффективно совместить с возобновляемой, предлагая энергетическое разнообразие и уменьшая потребность в территории на ветряные и солнечные парки.

Мы больше не будем зависеть от импорта чужой энергии, опасаясь нового скачка цен при коммунальной выплате. Так еще и будем спасать природу. Да и даже если у вас этого желания нет, европейские тарифы на выбросы углекислого газа делают экономически переход на зеленую энергию практически необходимостью, если мы хотим видеть низкие цены на энергию. А этого хотят, пожалуй, все. 

Публикуется при поддержке 

Логотип KIK (Центра инвестиций в окружающую среду) ФОТО: KIK

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