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СПАСАТЕЛИ ⟩ Люди спаслись при пожаре сами, кошкам пришлось помочь
8 марта 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

8 марта в 18.06 центр тревоги получил вызов на улицу Пыллу в Йыхви, где горел двухэтажный жилой дом.

Жильцы покинули дом сами, однако спасателям пришлось вынести из здания двух кошек. Обнаружив возгорание, владелец пытался сам потушить его, но из-за дыма это оказалось невозможно.

Спасатели ликвидировали пожар в 18.40.

По первоначальным данным, причиной возгорания стало электрозамыкание.

В здании был установлен датчик "Nublu", который сработал. Оператор "G4S" отправил на место экипаж  и позвонил владельцу дома.

В доме был установлен также датчик угарного газа.

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