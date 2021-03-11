СПАСАТЕЛИ ⟩ Люди спаслись при пожаре сами, кошкам пришлось помочь

СПАСАТЕЛИ ⟩ Люди спаслись при пожаре сами, кошкам пришлось помочь8 марта 2021 г.
8 марта в 18.06 центр тревоги получил вызов на улицу Пыллу в Йыхви, где горел двухэтажный жилой дом.
8 марта в 18.06 центр тревоги получил вызов на улицу Пыллу в Йыхви, где горел двухэтажный жилой дом.
Жильцы покинули дом сами, однако спасателям пришлось вынести из здания двух кошек. Обнаружив возгорание, владелец пытался сам потушить его, но из-за дыма это оказалось невозможно.
Спасатели ликвидировали пожар в 18.40.
По первоначальным данным, причиной возгорания стало электрозамыкание.
В здании был установлен датчик "Nublu", который сработал. Оператор "G4S" отправил на место экипаж и позвонил владельцу дома.
В доме был установлен также датчик угарного газа.