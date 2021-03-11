Чт, 11.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Болезненная, но неизбежная школьная реформа

Кивиылиская 1-я средняя школа. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Всплеск эмоций в Люганузеской волости в связи с будущим организации учебного процесса не может никого удивить. Реорганизация школьной сети, особенно в маленьких самоуправлениях, - это важная и зачастую болезненная тема для местных жителей. Ведь кажется неправильным, когда сокращают число классов или и вовсе закрывают школу в том месте, где образование давали много лет, где учились родители нынешних учеников, а может, и их родители. И самый весомый аргумент противников подобных реформ, конечно, состоит в том, что сужение образовательной сети лишь способствует угасанию местной жизни.

Наверное, по этим причинам болезненные преобразования во многих местах откладывались. Прошло не так много времени с тех пор, как страсти по образованию разгорелись в Алутагузеской волости, когда волостной старейшина Тауно Выхмар счел целесообразным закрыть гимназические классы в Ийзаку. Это вызвало бурю, и волостная управа эту тему больше не поднимала.

Если вернуться к люганузескому случаю, то совершенно нелогично, что самоуправление с населением 8400 человек содержит пять школ, в которых учится в общей сложности менее 700 детей. Когда реформу предлагают отложить, то возникает вопрос: что это даст? Скорее, лишь потребует еще больше денег, которые можно бы потратить на повышение зарплат учителей или улучшение местной среды проживания.

Обычно ни одна власть не решается поднять тему школьной реформы непосредственно перед выборами. Тем удивительнее, что нынешняя власть Люганузеской волости смело подставляет свой лоб под клеймо "убийца школы". Избежать его возможно только путем обстоятельного и понятного аргументирования, что предполагает диалог с жителями волости.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back