ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Болезненная, но неизбежная школьная реформа

Всплеск эмоций в Люганузеской волости в связи с будущим организации учебного процесса не может никого удивить. Реорганизация школьной сети, особенно в маленьких самоуправлениях, - это важная и зачастую болезненная тема для местных жителей. Ведь кажется неправильным, когда сокращают число классов или и вовсе закрывают школу в том месте, где образование давали много лет, где учились родители нынешних учеников, а может, и их родители. И самый весомый аргумент противников подобных реформ, конечно, состоит в том, что сужение образовательной сети лишь способствует угасанию местной жизни.