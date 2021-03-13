ОПРОС ⟩ Чем заполняете свой досуг во время локдауна?
С 11 марта в Эстонии введен локдаун - закрыты торговые центры, рестораны и прервано оказание услуг, которые не являются жизненно важными.
С 11 марта в Эстонии введен локдаун - закрыты торговые центры, рестораны и прервано оказание услуг, которые не являются жизненно важными.
- Погулять выхожу в любую погоду. Давно привыкла быть одна, жить мне ничуть не скучно в любые времена. У меня из всей родни - сестра, да и та далеко - в Сочи живет. С соседями тесно не общаемся - только приветствуем друг друга. Но от дефицита общения не страдаю. Очень интересуюсь газетами, много читаю, радиопрограммы слушаю. Переживаю за учителей, врачей, школьников - хоть бы быстрее эта пандемия закончилась.
- Слова "скучно" не признаю. Всегда найдется чем заняться, в магазин вот пошел - еду купить. К счастью, природа у нас красивая - всегда можно выйти или поехать погулять, а есть свободное время - лишний раз потренироваться на свежем воздухе.
- Живу в своем доме, дел по хозяйству всегда хватает. Поэтому у меня лично проблем с досугом не бывает - ни в локдаун, ни в хорошие времена. Даже телевизор не смотрю - у меня его вообще нет. Телефон кнопочный - только для звонков. Новости по радио узнаю - мне нравится слушать "Радио 4", обычно по утрам.
- На мой ритм жизни локдаун никак не влияет - утром учусь, потом работаю, сейчас прохожу производственную практику на ахтмеском заводе. Поэтому свободного времени не так много, но если есть - встречаемся с друзьями, общаемся, гуляем. Маски надеваем, где требуется. Скучать некогда.
- Главное, что нам можно выходить на улицу и гулять. Но меня свободное время радует, потому что есть возможность заняться хобби - кулинарией. Накопилось много разных рецептов блюд, которые хочется попробовать приготовить. В том числе и сложных, которые требуют много времени. Специй разных дома достаточно, сейчас в магазин за продуктами зайду и отправлюсь на кухню - творить.