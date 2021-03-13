Эдуард Одинец: Кто поможет кохтла-ярвеской второкласснице?

В результате дистанционного обучения учащиеся отстают в своих знаниях примерно на 0,6 учебного года, их душевное состояние значительно ухудшилось, число детей с трудностями в учебе увеличилось в несколько раз. Около 30 процентов учеников считают, что не справляются в условиях удаленного обучения. Все это оказывает влияние на рост неравенства в образовании, на личностное развитие тысяч детей и на их будущее.

Рассмотрим довольно обычную ситуацию в Ида-Вирумаа. Для примера приведу одну восьмилетнюю девочку из Кохтла-Ярве, второклассницу, которая учится на эстонском языке, но домашний язык которой - русский. Большая часть ее школьной жизни прошла в условиях пандемии и дистанционного обучения. И все это на иностранном для нее языке и в совершенно новой среде. Девчушка была вынуждена овладевать всеми знаниями на удаленке. Но овладела ли? Сколько раз за это время она сама или ее учительница оставались дома, будучи близконтактными? Как долго учительница болела? Сколько раз школу или ее класс переводили на дистанционное обучение по решению школы, местного самоуправления или же правительства? Все эти дни нет возможности сосчитать.

Что стало с учебой ребенка, когда вся ее семья осталась дома с "короной"? Типично для Ида-Вирумаа ее родители владеют эстонским языком недостаточно и не могут помочь ребенку в той мере, в которой они, может, и хотели бы. Да и таких семей, где родители вообще не владеют эстонским языком, у нас тоже предостаточно. В этой конкретной семье новым материалом должны сначала овладеть родители, чтобы потом попытаться разъяснить его ребенку. Насколько в реальности ребенок в состоянии в такой ситуации овладевать знаниями и что у него останется так и невыученным? Можно только представить, насколько способность этой конкретной, типичной для Ида-Вирумаа семьи справляться в таких условиях отличается от любой другой типичной эстонской семьи.

Социал-демократы подали недавно в Рийгикогу депутатский запрос министру образования и науки Лийне Керсна, чтобы понять, каков план действий министерства для уменьшения усугубляющегося в кризисное время неравенства в образовании. Министр отчиталась перед парламентом 8 марта, но, к сожалению, ее ответы показали, что плана для решения большинства проблем просто нет.

О чем же министр говорила? Она говорила о возможности принять участие в Научной школе Тартуского университета, о возможности отправиться летом в лагерь по изучению определенного предмета, о необходимости проведения уровневых работ, которые прояснили бы, в чем отстает ребенок. Министр предложила помощь в подготовке к экзаменам и в выборе профессии, говорила о цифровых уроках и цифровой диагностике. Но подходит ли хоть какая-то из этих мер для второклассницы, о которой мы говорили выше? Не уверен. А что же подошло нашему ребенку? Может быть, предложенное министром электронное консультирование у специалиста "Rajaleidja"? Но неужели дела должны были зайти уже так далеко, что ребенок нуждается в специалисте?

И чем дольше министр выступала, тем меньше казались подготовленные Министерством образования меры подходящими для обычной восьмилетней второклассницы.

Учительнице ребенка, очевидно, помогли бы психологическая опорная линия для учителей, а также замещающие и учителя-студенты, о которых министр тоже говорила. Но доберутся ли они до каждой школы? Помимо этого, министр озвучила надежду, что, может быть, удастся в 2022 году поднять зарплаты учителей. Социал-демократы считают, что помимо повышения зарплаты учителя достойны и прибавки к зарплате за весь этот "коронный" год.

Также министр обещала финансовую поддержку Союзу защиты детей для покупки компьютеров для учеников. Надеюсь, что достаточное их количество дойдет и до Ида-Вирумаа, поскольку в одном только Кохтла-Ярве в компьютере нуждаются около 200 учащихся.