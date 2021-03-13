ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хендрик Агур

Наверняка многие еще помнят, как в свое время вместе с аттестатом о среднем образовании можно было получить свидетельство водителя, тракториста, повара или другого специалиста, так как в школьные годы наряду с прочей учебной работой приходилось раз в неделю ходить на учебные комбинаты и осваивать там какую-нибудь профессию.

Сам Агур уже пару десятков лет страстно увлекается авиацией и нередко прилетает на работу в Ида-Вирумаа на легком самолете. И теперь он пытается устроить так, чтобы и среди учащихся возглавляемой им гимназии подрастали пилоты или интересующиеся авиацией молодые люди. В авиации хорошие зарплаты, и молодым людям, которые уже получили базовые знания в гимназии, при наличии интереса, несомненно, будет проще в будущем продолжить обучение и добиться успеха на этом поприще.