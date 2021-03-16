СПАСАТЕЛИ ⟩ В многоквартирных домах произошла утечка газа

СПАСАТЕЛИ ⟩ В многоквартирных домах произошла утечка газа12-14 марта 2021 г.
12 марта в 17.47 центр тревоги получил вызов на улицу Олеви в Кохтла-Ярве, где в подъезде одного из домов ощущался запах газа
12 марта в 17.47 центр тревоги получил вызов на улицу Олеви в Кохтла-Ярве, где в подъезде одного из домов ощущался запах газа
Прибывшие на место спасатели обнаружили в подъезде утечку из газовой трубы. Газ перекрыли и на место вызвали газовую службу.
14 марта в 9.07 спасатели получили похожий вызов в квартиру дома на улице Катсе в Кохтла-Ярве, где жильцы почувствовали запах газа из соседней квартиры. К прибытию спасателей в квартире очень сильно пахло газом.
Владельца квартиры передали скорой помощи для проверки здоровья - к счастью, с ним все было в порядке. К ликвидации утечки газа приступила вызванная на место газовая служба.