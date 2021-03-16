СПАСАТЕЛИ ⟩ В многоквартирных домах произошла утечка газа

Прибывшие на место спасатели обнаружили в подъезде утечку из газовой трубы. Газ перекрыли и на место вызвали газовую службу.

14 марта в 9.07 спасатели получили похожий вызов в квартиру дома на улице Катсе в Кохтла-Ярве, где жильцы почувствовали запах газа из соседней квартиры. К прибытию спасателей в квартире очень сильно пахло газом.