Ср, 17.03.2021
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СПАСАТЕЛИ ⟩ В многоквартирных домах произошла утечка газа
12-14 марта 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

12 марта в 17.47 центр тревоги получил вызов на улицу Олеви в Кохтла-Ярве, где в подъезде одного из домов ощущался запах газа

Прибывшие на место спасатели обнаружили в подъезде утечку из газовой трубы. Газ перекрыли и на место вызвали газовую службу.  

14 марта в 9.07 спасатели получили похожий вызов в квартиру дома на улице Катсе в Кохтла-Ярве, где жильцы почувствовали запах газа из соседней квартиры. К прибытию спасателей в квартире очень сильно пахло газом.

Владельца квартиры передали скорой помощи для проверки здоровья - к счастью, с ним все было в порядке. К ликвидации утечки газа приступила вызванная на место газовая служба. 

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