ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Туманный ледовый холл

Однако проект никак не хотел трогаться с места. Трудности возникали с поиском финансирующих, в конце концов Мянд оказался в связи с тем же проектом под уголовным следствием и был признан виновным.

Хотя к тому времени Мянд по бумагам выбыл из круга владельцев, он продолжил вести дела и по-прежнему обещал, что все запланированные-обещанные объекты появятся. После долгого препирательства "Pargi Keskus" в конце концов получил от волостного управления разрешение на пользование без условий. Однако задолго до этого поползли слухи, что Мянд уже присмотрел новый участок, где, вероятно, и планируют построить ледовый холл, который поначалу должен был появиться рядом с "Pargi Keskus". И - опля! - волостное собрание начинает изменять цель использования этого участка в центре города.