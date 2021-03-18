Чт, 18.03.2021
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Туманный ледовый холл

"Pargi keskus". ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Это было в 2012 году, когда Йыхвиская волость решила примкнуть со своими земельными участками к начинанию, которое возглавил местный бизнесмен и политик Аллан Мянд. План был многообещающим: вдобавок к роскошнейшему в городе торговому центру там должны были построить отель, спа, бассейн и ледовый холл. Волостное управление спросило и разрешения у государства на такое использование своих недвижимостей, ведь эти земельные участки государство отдавало самоуправлению в качестве социальной земли. 

Однако проект никак не хотел трогаться с места. Трудности возникали с поиском финансирующих, в конце концов Мянд оказался в связи с тем же проектом под уголовным следствием и был признан виновным. 

Хотя к тому времени Мянд по бумагам выбыл из круга владельцев, он продолжил вести дела и по-прежнему обещал, что все запланированные-обещанные объекты появятся. После долгого препирательства "Pargi Keskus" в конце концов получил от волостного управления разрешение на пользование без условий. Однако задолго до этого поползли слухи, что Мянд уже присмотрел новый участок, где, вероятно, и планируют построить ледовый холл, который поначалу должен был появиться рядом с "Pargi Keskus". И - опля! - волостное собрание начинает изменять цель использования этого участка в центре города.

Создание ледового холла - это ведь позитивное во всех отношениях начинание, если бы только все эти хлопоты не покрывал густой туман. Ледовый холл вместе с водным центром, бассейном и отелем планировали так долго, что у многих давно пропала вера в возможность реализации этих проектов. Все это дело годами сопровождалось некой мутью и туманом, хотя в таких вещах как от волостной власти, так и от предпринимателей ждут понятного и прозрачного ведения дел.

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