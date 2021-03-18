ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Туманный ледовый холл
Это было в 2012 году, когда Йыхвиская волость решила примкнуть со своими земельными участками к начинанию, которое возглавил местный бизнесмен и политик Аллан Мянд. План был многообещающим: вдобавок к роскошнейшему в городе торговому центру там должны были построить отель, спа, бассейн и ледовый холл. Волостное управление спросило и разрешения у государства на такое использование своих недвижимостей, ведь эти земельные участки государство отдавало самоуправлению в качестве социальной земли.