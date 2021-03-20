ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Аллан Мянд

Политик и предприниматель Аллан Мянд говорил в декабре 2012 года о своем проекте так: "В центре досуга появятся не только ледовый холл и аквацентр, но, например, и стрелковый тир. Для проведения досуга планируется предоставить ряд возможностей. /.../ Единственное, что вряд ли выведет в плюс, - это ледовый холл, так как в этом регионе сложно продать каток по его реальной стоимости".

Прошли годы, под названием "Pargi Keskus" на сегодня возведен большой торговый центр, но чего нет, так это обещанного рядом с ним центра досуга.

Еще во второй половине прошлого года Мянд уверял, что обещанные ледовый холл, аквацентр и бассейн тоже появятся, если только волостное управление не будет вставлять палки в колеса. В отправленном в прошлом году волостному управлению письме он подтвердил, что обещанный центр досуга появится и будет готов до 2024 года.