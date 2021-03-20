Сб, 20.03.2021
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Аллан Мянд

Аллан Мянд. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В следующем году Йыхви отметит ровно десять лет с того дня, когда Йыхвиское волостное собрание дало добро на строительство нового торгово-развлекательного центра.

Политик и предприниматель Аллан Мянд говорил в декабре 2012 года о своем проекте так: "В центре досуга появятся не только ледовый холл и аквацентр, но, например, и стрелковый тир.  Для проведения досуга планируется предоставить ряд возможностей. /.../ Единственное, что вряд ли выведет в плюс, - это ледовый холл, так как в этом регионе сложно продать каток по его реальной стоимости".

Прошли годы, под названием "Pargi Keskus" на сегодня возведен большой торговый центр, но чего нет, так это обещанного рядом с ним центра досуга. 

Еще во второй половине прошлого года Мянд уверял, что обещанные ледовый холл, аквацентр и бассейн тоже появятся, если только волостное управление не будет вставлять палки в колеса. В отправленном в прошлом году волостному управлению письме он подтвердил, что обещанный центр досуга появится и будет готов до 2024 года.

Теперь неожиданно выяснилось, что ледовый холл в изначально запланированном месте не поместится и для него нужен от волости новый участок. На нынешней неделе волостное собрание дало свое согласие на это. С интересом будем ждать нового развития событий.

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