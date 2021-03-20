ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центристскую партию не стоит списывать со счетов в Ида-Вирумаа

Причин тому несколько. Центристская партия, находясь в правительстве, не сумела защитить своих здешних избирателей от последствий зеленого поворота. То есть не смогла придерживаться принципа, что семь раз надо отмерить и только потом резать, или прежде чем зарыть старый колодец, надо бы вырыть новый да получше, а не наоборот.

Разумеется, за произошедшее отвечают и другие партии, находившиеся у власти в Эстонии в течение последних 10-15 лет, которые следовало бы использовать на подготовку к зеленому перевороту. Однако им, в отличие от Центристской партии, особо нечего было терять в Ида-Вирумаа, где их поддержка и раньше была слабой.

Свою роль в падении популярности наверняка сыграли также связанные с центристами коррупционные скандалы, внутренние трения и нехватка сильных местных лидеров.

Однако преждевременно было бы списывать Центристскую партию со счетов. Стоит учесть, что результаты исследований популярности нельзя однозначно переносить на результаты местных выборов. Одно дело - отношение к партийному бренду, совсем другое - принятие конкретного решения в день выборов, когда перед избирателем окажутся имена конкретных кандидатов. Особенно если картину делают еще более пестрой избирательные союзы.

Центристская партия по-прежнему явно первенствует в крупнейших самоуправлениях Ида-Вирумаа по крепости организации и административному ресурсу, использование этого преимущества в корыстных целях тоже случается.