ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центристскую партию не стоит списывать со счетов в Ида-Вирумаа
Исследования популярности показали за последние полгода, что продолжавшееся пару десятилетий доминирование Центристской партии в Ида-Вирумаа заканчивается.
Исследования популярности показали за последние полгода, что продолжавшееся пару десятилетий доминирование Центристской партии в Ида-Вирумаа заканчивается.
Причин тому несколько. Центристская партия, находясь в правительстве, не сумела защитить своих здешних избирателей от последствий зеленого поворота. То есть не смогла придерживаться принципа, что семь раз надо отмерить и только потом резать, или прежде чем зарыть старый колодец, надо бы вырыть новый да получше, а не наоборот.
Разумеется, за произошедшее отвечают и другие партии, находившиеся у власти в Эстонии в течение последних 10-15 лет, которые следовало бы использовать на подготовку к зеленому перевороту. Однако им, в отличие от Центристской партии, особо нечего было терять в Ида-Вирумаа, где их поддержка и раньше была слабой.
Свою роль в падении популярности наверняка сыграли также связанные с центристами коррупционные скандалы, внутренние трения и нехватка сильных местных лидеров.
Однако преждевременно было бы списывать Центристскую партию со счетов. Стоит учесть, что результаты исследований популярности нельзя однозначно переносить на результаты местных выборов. Одно дело - отношение к партийному бренду, совсем другое - принятие конкретного решения в день выборов, когда перед избирателем окажутся имена конкретных кандидатов. Особенно если картину делают еще более пестрой избирательные союзы.
Центристская партия по-прежнему явно первенствует в крупнейших самоуправлениях Ида-Вирумаа по крепости организации и административному ресурсу, использование этого преимущества в корыстных целях тоже случается.
Для Ида-Вирумаа было бы совсем не плохо, если бы перевес Центристской партии стал еще меньше и в игру больше вступили также другие партии. Этому сопутствовал бы также рост интереса этих партий к жизни региона. Однако для этого им надо постараться, а не надеяться на то, что разочарованные в Центристской партии просто кинутся в их объятия.