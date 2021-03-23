СПАСАТЕЛИ ⟩ В гараже загадочным образом загорелся грузовик

СПАСАТЕЛИ ⟩ В гараже загадочным образом загорелся грузовик19-20 марта 2021 г.
19 марта в 14.22 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кулгу в Нарве по неизвестной причине загорелся стоявший в гараже грузовик.
19 марта в 14.22 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кулгу в Нарве по неизвестной причине загорелся стоявший в гараже грузовик.
Какие-либо ремонтные работы в гараже, как утверждается, не проводились. Грузовую машину пытались вытащить с помощью трактора, однако из-за тяжелого груза и ручного тормоза сделать это не удалось.
Возгорание потушили в 15.39. Точная причина пожара выясняется.
20 марта в 01.40 помощь спасателей потребовалась на улице Кудрукюла в Нарва-Йыэсуу. А именно: в многоквартирном доме ощущался сильный запах гари.
Прибывшие на место спасатели установили квартиру, ставшую источником проблемы. Выяснилось, что в туалете в результате курения загорелся рулон бумаги. Открывший спасателям дверь мужчина имел явные признаки опьянения.
Спасатели потушили огонь ведром воды. Датчика дыма в квартире не было.