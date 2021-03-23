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СПАСАТЕЛИ ⟩ В гараже загадочным образом загорелся грузовик
19-20 марта 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

19 марта в 14.22 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кулгу в Нарве по неизвестной причине загорелся стоявший в гараже грузовик. 

Какие-либо ремонтные работы в гараже, как утверждается, не проводились. Грузовую машину пытались вытащить с помощью трактора, однако из-за тяжелого груза и ручного тормоза сделать это не удалось.

Возгорание потушили в 15.39. Точная причина пожара выясняется. 

Куривший в туалете пьяный мужчина стал виновником возгорания

20 марта в 01.40 помощь спасателей потребовалась на улице Кудрукюла в Нарва-Йыэсуу. А именно: в многоквартирном доме ощущался сильный запах гари.

Прибывшие на место спасатели установили квартиру, ставшую источником проблемы. Выяснилось, что в туалете в результате курения загорелся рулон бумаги. Открывший спасателям дверь мужчина имел явные признаки опьянения.

Спасатели потушили огонь ведром воды. Датчика дыма в квартире не было. 

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