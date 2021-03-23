ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему поддержка "Isamaa" в Ида-Вирумаа близка к нулю?

Председатель Ида-Вируского округа "Isamaa" ТИЙТ САЛВАН:

- В этом нет ничего удивительного. Мы не очень хорошо выступили на выборах в последние годы, к примеру, в Ласнамяэ, где также значительная доля неэстонцев.

Согласен, в последние годы темы Ида-Вирумаа у нас, так сказать, на картинке отображались мало. Мы в партии также понимаем, что нужно больше смотреть вперед, чем назад. Наш образ таков, что большинство наших сторонников старше среднего возраста, и та поддержка, что имеется, в значительной степени основана на успехах и достижениях партии на первых этапах ее существования.