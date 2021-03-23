ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему поддержка "Isamaa" в Ида-Вирумаа близка к нулю?
Согласно опросам, входившую до января этого года в состав правительства партию "Isamaa" в Ида-Вирумаа поддерживают лишь пара процентов избирателей.
Согласно опросам, входившую до января этого года в состав правительства партию "Isamaa" в Ида-Вирумаа поддерживают лишь пара процентов избирателей.
- В этом нет ничего удивительного. Мы не очень хорошо выступили на выборах в последние годы, к примеру, в Ласнамяэ, где также значительная доля неэстонцев.
Согласен, в последние годы темы Ида-Вирумаа у нас, так сказать, на картинке отображались мало. Мы в партии также понимаем, что нужно больше смотреть вперед, чем назад. Наш образ таков, что большинство наших сторонников старше среднего возраста, и та поддержка, что имеется, в значительной степени основана на успехах и достижениях партии на первых этапах ее существования.
В настоящий момент мы должны предлагать больше идей, которые принесут реальный успех. На предстоящих местных выборах в Ида-Вирумаа в части самоуправлений мы попытаемся участвовать своим списком, но в некоторых, вероятно, более разумно присоединиться к другим.