ВАКЦИНАЦИЯ ⟩ Ида-Вирумаа сильно отстает от остальной Эстонии

По охвату вакцинацией Ида-Вирумаа явно отстает от остальной Эстонии: средний по стране показатель равен 12,6 процента. Из ближайших соседей в Ляэне-Вирумаа провакцинированы 16,5 и в Йыгевамаа - 17,5 процента жителей.

В течение прошлой недели коронавирус установили у 824 человек, местом жительства которых зарегистрирован Ида-Вирумаа. Самое большое количество новых заразившихся - 190 человек - добавилось в воскресенье. По сравнению с позапрошлой неделей число новых заразившихся оставалось примерно таким же.

Уровень зараженности на 100000 жителей в Ида-Вирумаа в течение двух недель немного снизился: с 1534 до 1316 человек. Сейчас уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа остается также ниже среднего по Эстонии - в понедельник он составлял 1521 человек. Наиболее высокий уровень заболеваемости - в Харьюмаа (2125) и Ляэне-Вирумаа (1940).