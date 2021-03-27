Сб, 27.03.2021
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Анне Киппар

Анне Киппар. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На этой неделе, когда на банковский счет проработавшей более 30 лет в Йыхвиской библиотеке Анне Киппар, бывшего главного специалиста, поступило более 5000 евро от Йыхвиского волостного управления, которые суд присудил ей в качестве компенсации расходов на правовую помощь, ее длившаяся более года борьба за свою правду и человеческое достоинство победоносно завершилась. До этого волостная власть, подчинившись решениям комиссии по трудовым спорам и суда, возместила около 7000 евро, а также уплатила налоги на рабочую силу.

Не так часто бывает, что работник муниципального учреждения, который чувствует, что с ним обошлись несправедливо, решает постоять за себя. При том что Киппар знала, что и Эвелин Данилов, исполнявшая в то время обязанности директора библиотеки, и Алексей Наумкин, который тогда курировал эту сферу в качестве помощника волостного старейшины, по специальности юристы.

Стороны могут трактовать случившееся по-своему, но факты таковы, что и комиссия по трудовым спорам, и суд установили, что травля на работе имела место. Теперь волостная власть могла бы хотя бы признать свои ошибки, выразить сожаление и извиниться перед человеком, с которым поступили несправедливо. Но вместо этого - высокомерное поведение и полное нежелание брать на себя ответственность.

К сожалению, для нынешней йыхвиской власти это становится типичным.

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