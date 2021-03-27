ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Анне Киппар

На этой неделе, когда на банковский счет проработавшей более 30 лет в Йыхвиской библиотеке Анне Киппар, бывшего главного специалиста, поступило более 5000 евро от Йыхвиского волостного управления, которые суд присудил ей в качестве компенсации расходов на правовую помощь, ее длившаяся более года борьба за свою правду и человеческое достоинство победоносно завершилась. До этого волостная власть, подчинившись решениям комиссии по трудовым спорам и суда, возместила около 7000 евро, а также уплатила налоги на рабочую силу.