СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок сообщил о возгорании сухой травы

Прибыв на место, спасатели обнаружили возгорание на площади примерно 35 квадратных метров, которое потушили противопожарными метлами.

Спасательный департамент напоминает, что травопал каким бы то ни было способом в Эстонии запрещен.

Свеча привела к пожару в квартире

27 марта около 13 часов спасатели выехали на вызов в дом на улице Креэнхольми, где заметили идущий из квартиры темный дым.

Жилец квартиры оставил на столе в гостиной горящую свечу, а сам ушел на кухню. Предположительно, свеча опрокинулась и подожгла скатерть. Пришедшие на запах дыма соседи потушили пожар водой и открыли в квартире окна.

Прибывшие на место спасатели проветрили квартиру, провели домашнюю консультацию и установили в квартире датчик дыма.

Горел легковой автомобиль

27 марта в 22.45 спасателей вызвали на Кооли-пыйк в Нарве, где горел легковой автомобиль. Спасатели потушили пожар и предотвратили возгорание стоявших поблизости транспортных средств.

Точную причину пожара установит дальнейшее расследование.

Сгорел садовый домик

28 марта в 20.36 сообщили, что на улице Кява в Кохтла-Ярве горит здание. Прибыв на место, спасатели обнаружили одноэтажный садовый домик, полностью охваченный огнем. Здание было полностью уничтожено.