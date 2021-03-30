СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок сообщил о возгорании сухой травы

СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок сообщил о возгорании сухой травы27-28 марта 2021 г.
27 марта в 14.11 в центр тревоги позвонил ребенок и сообщил, что на улице Калеви в Кивиыли горит прошлогодняя трава.
27 марта в 14.11 в центр тревоги позвонил ребенок и сообщил, что на улице Калеви в Кивиыли горит прошлогодняя трава.
Прибыв на место, спасатели обнаружили возгорание на площади примерно 35 квадратных метров, которое потушили противопожарными метлами.
Спасательный департамент напоминает, что травопал каким бы то ни было способом в Эстонии запрещен.
27 марта около 13 часов спасатели выехали на вызов в дом на улице Креэнхольми, где заметили идущий из квартиры темный дым.
Жилец квартиры оставил на столе в гостиной горящую свечу, а сам ушел на кухню. Предположительно, свеча опрокинулась и подожгла скатерть. Пришедшие на запах дыма соседи потушили пожар водой и открыли в квартире окна.
Прибывшие на место спасатели проветрили квартиру, провели домашнюю консультацию и установили в квартире датчик дыма.
27 марта в 22.45 спасателей вызвали на Кооли-пыйк в Нарве, где горел легковой автомобиль. Спасатели потушили пожар и предотвратили возгорание стоявших поблизости транспортных средств.
Точную причину пожара установит дальнейшее расследование.
28 марта в 20.36 сообщили, что на улице Кява в Кохтла-Ярве горит здание. Прибыв на место, спасатели обнаружили одноэтажный садовый домик, полностью охваченный огнем. Здание было полностью уничтожено.
Спасатели завершили работу в 23.08. Причина пожара пока неизвестна.