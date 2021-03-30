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РЕПОРТАЖ И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Вакцинация в Нарве проходила в режиме аврала

"Вы что! Мы вам подопытные кролики?!" - подобные слова в ответ на приглашение на прививку от коронавируса обижают медиков, но процессу вакцинации это не помеха. За персональной дозой надежды на возврат к хорошим дням приходят уже те, кто поборол свои сомнения, если таковые и были. Отказников же врачи с медсестрами нет-нет, да и обзовут в разговорах между собой тем или иным нелестным словцом, напечатать которое в газете было бы бестактно.

В минувшие выходные большая кампания по вакцинации прошла в Нарве. За два дня дозу "Модерны" получили 516 пожилых человек в центре вакцинации в городской больнице и еще 320 - в Нарвском центре семейных врачей.

Внутри этих двух главных центров притяжения собрались те, кто в важности и необходимости вакцинации от коронавируса не сомневаются. Все сомневающиеся остались за дверями. Вот, например, привезший очередного старичка таксист сам отнекивается - он повременит с уколом, не доверяет науке, или ждет русского "Спутника", как многие.

Вакцинация в режиме аврала

Если в Нарвской больнице обстановка во время вакцинации порой выглядела напряженной из-за большой скученности людей, то в центре семейных врачей было душевнее. Его руководитель - семейный врач Валентина Мишенкова в субботу сама водила старичков под ручки, те старались двигаться аккуратнее, неспешно, меньше нервничать.

В субботу вакцинация там шла в пяти кабинетах, в воскресенье - в одном. Важная задача - избежать скученности людей, каждый приходит к своему времени. Но экстремально узкий коридор все равно набивается стоящими, сидящими, входящими и выходящими людьми. Из них кто-то ждет прививки, а кто-то уже наблюдается - медконтроль 10-15 минут после укола.

Комментируя ход процесса, Мишенкова говорит о главной и очевидной проблеме: "Вакцина поступала непланомерно, нерегулярно, и поэтому вакцинация происходит в режиме аврала. В остальном дело это не сложное, быстрое, труднее было созвать народ за короткий срок".

Руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова: "Вакцина поступала непланомерно, нерегулярно, и поэтому вакцинация происходит в режиме аврала". ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Сомнения у людей есть - и отказы есть, - продолжает семейный врач. - Как известно, есть и пропаганда, и разночтения, кто что скажет - люди все слушают. Нам неприятно бывает слышать: "Вы что! Мы вам подопытные кролики?!". И обидно, и жалко их, ведь болеть потом будут тяжело.

Мишенкова вспоминает, как сильно медики ждали начала вакцинации. "Никаких сомнений в ее необходимости не было и нет, потому что мы видим пациентов и видим последствия".

Пациент доволен - все смеются

Не по годам бойкий нарвитянин Григорий несколько раз отказывался от приглашения на прививку против коронавируса, но тут, узнав, что завезли "Модерну", сам позвонил семейному врачу. О своих былых сомнениях этот жизнерадостный господин говорит с заливистым смехом: "Я думал, что в моем возрасте, может, это и не очень нужно - все равно ведь скоро с богом разговаривать".

- Но они ведь не отстанут, - Григорий с нежной улыбкой кивает в сторону дам в белых халатах, ожидающих его в процедурном кабинете.

- Вчера вы нам позвонили - и вам повезло, просто повезло! - говорит медсестра Григорию, как бы припоминая ему отказы.

Нарвитянин Григорий несколько раз отказывался от приглашения на прививку, но тут узнал, что завезли "Модерну". "Вчера вы нам позвонили - и вам повезло, просто повезло!" - говорит пациенту медсестра, как бы припоминая ему былые отказы. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Укол Григорию сделан мастерски - глазом только моргнуть. Следом дана стандартная инструкция: "Сегодня не купаться, за температурой наблюдать, при необходимости можно жаропонижающее, а сейчас 10-15 минут посидите в коридоре".

Тут же вручают памятку про день и время получения второй дозы вакцины - 8 мая, накануне Дня победы. Вакцинирование - тоже победа в известном смысле.

Григорий всем доволен. "После такого стресса…" - начинает он свой вопрос. Мысль бойкого старичка на лету ловит медсестра Ирина Казак: "Нет! Спиртное нельзя ни сегодня, ни завтра". Обстановка разряжается окончательно - все смеются.

- Следующий! - процесс идет дальше.

Депутат Нарвского горсобрания Галина Вологдина субботним утром в центре семейных врачей получила первую дозу "Модерны", позволив запечатлеть это на фото. Через десять минут сказала: "По ощущениям ничего не поменялось - всё хорошо". ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Врач: "Я абсолютно спокоен"

В Нарвской больнице вакцинирование шло в специально отведенном под это центре на первом этаже. Три кабинета - три потока. В коридоре очень много людей.

- Я не сомневалась, - говорит крайне позитивно настроенная Марина. - У меня сахарный диабет, ко мне дети с внуками приезжают, поэтому вакцина нужна обязательно, чтоб ничего ко мне не прилипло. Так что я - с удовольствием. Правда, насчет "АстраЗенеки" было сомнение - но ее мне и не предлагали, а когда сказали, что есть "Модерна", то я сразу записалась - и вот я тут. Я рада, тем более что здесь много народу, а значит - я не одна.

В полусумрачном коридоре больницы некоторые пожилые переживают. Кровяное давление от волнения растет, медики просят посидеть еще и успокоиться, предлагают воду, что-то понижающее.

Измеряющий давление и наблюдающий за самочувствием людей в коридоре врач Алексей Семыкин работает быстро, перемещаясь от человека к человеку почти бегом. Как может снимает возникающее среди сограждан напряжение: "Ну послушайте, что изменится от того, что кто-то зашел вперед вас, а не после?!" - обращается он к женщине, попытавшейся уточнить насчет очередности попадания в кабинет.

В полусумрачном коридоре центра вакцинации Нарвской больницы некоторые излишне переживают. Измеряющий давление и наблюдающий за самочувствием людей врач Алексей Семыкин (в центре кадра) работает быстро, перемещаясь от человека к человеку почти бегом. Он старается снимать возникающее среди сограждан напряжение. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- У вас отняли деньги или обидели? - бросает Семыкин собеседнице, когда та сама пытается успокоить доктора. - Я абсолютно спокоен, - продолжает парировать он. - Мы не устали, мы просто меряем всем давление, чтобы минимизировать риски, и иногда так получается, у кого-то давление приходится мерить несколько раз. Этим ненужным разговором мы сейчас просто отвлеклись…

Ажиотаж в больнице: завезли ли "Спутник"?

Старшая медсестра Нарвской больницы Наталья Метелица рассказала, что во второй день вакцинации к ним пришли 246 человек вместо запланированных 165. Считается, что сработало "сарафанное радио" после первого дня.

Как отметил руководитель больницы Олев Силланд, часть людей пришли к тому же не в свое время, отчего возникало столпотворение. "Но люди терпеливо сидели и ожидали очереди".

- Где-то эмоционально, где-то по-деловому пришлось относиться и к тем, кто получал вакцину, и к их пришедшим с эмоциями родственникам. Погода была хорошая, весна - и, может, это способствовало общему позитиву, - как всегда спокоен Силланд.

По рассказу Натальи Метелицы, некоторые особо подозрительные просили показать упаковку вакцины, чтобы воочию убедиться, что им колют именно "Модерну", а не "АстраЗенеку". Также несколько человек спросили: "Завезли ли "Спутник"?". Узнавая, что нет, не завезли, соглашались на "Модерну".

По рассказу Натальи Метелицы, несколько человек спросили: "Завезли ли "Спутник"?". Узнавая, что нет, не завезли, соглашались на "Модерну". ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Что касается здоровья, то в первый день вакцинации в Нарвской больнице у шестерых поднялось очень высокое давление, отчего их направляли в отделение экстренной медицины. "Один случай был очень серьезный - им занимались в ЕМО около трех часов, но к концу дня мы его завакцинировали", - отметила Метелица. Во второй день помощь потребовалась уже примерно двум десяткам человек в очереди на вакцинацию.

- Ни у кого не было никакой серьезной реакции на вакцину, потребовавшей бы медицинской помощи, - уточнила Метелица.

Нарвская больница и Нарвский центр семейных врачей на этой неделе продолжают вакцинацию от коронавируса всех желающих в возрасте от 70 лет. Записаться на вакцинацию в больнице можно в рабочее время по телефону 356 1144, в центре семейных врачей - 356 1450.

Флакончик на десять уколов после его вскрытия может ждать шесть часов, но на практике уходит за час. "Вот видите список: мы приглашаем на полчаса пять человек", - рассказывает и показывает медсестра Ирина Казак. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

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