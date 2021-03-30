РЕПОРТАЖ И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Вакцинация в Нарве проходила в режиме аврала

Григорий всем доволен. "После такого стресса…" - начинает он свой вопрос. Мысль бойкого старичка на лету ловит медсестра Ирина Казак: "Нет! Спиртное нельзя ни сегодня, ни завтра". Обстановка разряжается окончательно - все смеются.

- Следующий! - процесс идет дальше.

Депутат Нарвского горсобрания Галина Вологдина субботним утром в центре семейных врачей получила первую дозу "Модерны", позволив запечатлеть это на фото. Через десять минут сказала: "По ощущениям ничего не поменялось - всё хорошо". ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Врач: "Я абсолютно спокоен"

В Нарвской больнице вакцинирование шло в специально отведенном под это центре на первом этаже. Три кабинета - три потока. В коридоре очень много людей.

- Я не сомневалась, - говорит крайне позитивно настроенная Марина. - У меня сахарный диабет, ко мне дети с внуками приезжают, поэтому вакцина нужна обязательно, чтоб ничего ко мне не прилипло. Так что я - с удовольствием. Правда, насчет "АстраЗенеки" было сомнение - но ее мне и не предлагали, а когда сказали, что есть "Модерна", то я сразу записалась - и вот я тут. Я рада, тем более что здесь много народу, а значит - я не одна.

В полусумрачном коридоре больницы некоторые пожилые переживают. Кровяное давление от волнения растет, медики просят посидеть еще и успокоиться, предлагают воду, что-то понижающее.

Измеряющий давление и наблюдающий за самочувствием людей в коридоре врач Алексей Семыкин работает быстро, перемещаясь от человека к человеку почти бегом. Как может снимает возникающее среди сограждан напряжение: "Ну послушайте, что изменится от того, что кто-то зашел вперед вас, а не после?!" - обращается он к женщине, попытавшейся уточнить насчет очередности попадания в кабинет.

В полусумрачном коридоре центра вакцинации Нарвской больницы некоторые излишне переживают. Измеряющий давление и наблюдающий за самочувствием людей врач Алексей Семыкин (в центре кадра) работает быстро, перемещаясь от человека к человеку почти бегом. Он старается снимать возникающее среди сограждан напряжение. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- У вас отняли деньги или обидели? - бросает Семыкин собеседнице, когда та сама пытается успокоить доктора. - Я абсолютно спокоен, - продолжает парировать он. - Мы не устали, мы просто меряем всем давление, чтобы минимизировать риски, и иногда так получается, у кого-то давление приходится мерить несколько раз. Этим ненужным разговором мы сейчас просто отвлеклись…

Ажиотаж в больнице: завезли ли "Спутник"?

Старшая медсестра Нарвской больницы Наталья Метелица рассказала, что во второй день вакцинации к ним пришли 246 человек вместо запланированных 165. Считается, что сработало "сарафанное радио" после первого дня.

Как отметил руководитель больницы Олев Силланд, часть людей пришли к тому же не в свое время, отчего возникало столпотворение. "Но люди терпеливо сидели и ожидали очереди".

- Где-то эмоционально, где-то по-деловому пришлось относиться и к тем, кто получал вакцину, и к их пришедшим с эмоциями родственникам. Погода была хорошая, весна - и, может, это способствовало общему позитиву, - как всегда спокоен Силланд.

По рассказу Натальи Метелицы, некоторые особо подозрительные просили показать упаковку вакцины, чтобы воочию убедиться, что им колют именно "Модерну", а не "АстраЗенеку". Также несколько человек спросили: "Завезли ли "Спутник"?". Узнавая, что нет, не завезли, соглашались на "Модерну".

По рассказу Натальи Метелицы, несколько человек спросили: "Завезли ли "Спутник"?". Узнавая, что нет, не завезли, соглашались на "Модерну". ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Что касается здоровья, то в первый день вакцинации в Нарвской больнице у шестерых поднялось очень высокое давление, отчего их направляли в отделение экстренной медицины. "Один случай был очень серьезный - им занимались в ЕМО около трех часов, но к концу дня мы его завакцинировали", - отметила Метелица. Во второй день помощь потребовалась уже примерно двум десяткам человек в очереди на вакцинацию.

- Ни у кого не было никакой серьезной реакции на вакцину, потребовавшей бы медицинской помощи, - уточнила Метелица.

Нарвская больница и Нарвский центр семейных врачей на этой неделе продолжают вакцинацию от коронавируса всех желающих в возрасте от 70 лет. Записаться на вакцинацию в больнице можно в рабочее время по телефону 356 1144, в центре семейных врачей - 356 1450.