РЕПОРТАЖ И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Вакцинация в Нарве проходила в режиме аврала
"Вы что! Мы вам подопытные кролики?!" - подобные слова в ответ на приглашение на прививку от коронавируса обижают медиков, но процессу вакцинации это не помеха. За персональной дозой надежды на возврат к хорошим дням приходят уже те, кто поборол свои сомнения, если таковые и были. Отказников же врачи с медсестрами нет-нет, да и обзовут в разговорах между собой тем или иным нелестным словцом, напечатать которое в газете было бы бестактно.