ОДИН ВОПРОС ⟩ Как церковь нынче отметит Пасху?

Пробст Вируского пробства ЭЕЛЦ ТАУНО ТООМПУУ:

- По сути, мы находимся в таком же положении, как и в прошлом году, когда нельзя было проводить открытые богослужения во время праздника Пасхи. В разных приходах этот вопрос решают по-разному. Где-то проведут интернет-трансляции богослужений, в некоторых приходах службу запишут и выложат либо на приходской веб-странице, либо на канале "Youtube". По соглашению со священником можно также прийти в церковь и причаститься. Но это происходит индивидуально и предполагает предварительное соглашение. Однако с людьми общаются и по телефону, а тем, кто находится, например, в попечительском доме и передвигаться не может, молебен пришлют в письменном виде.