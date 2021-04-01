ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Образовательная реформа - всего лишь вопрос времени

Ситуация, когда в волости работают пять школ, но все ученики в ближайшем будущем уместились бы в одном школьном здании и существующая сеть школ обременяет волостной кошелек, не может долго продолжаться. Поскольку договор об объединении не был открыт, до выборов можно было предпринять т.н. мягкую реформу. В случае успеха ни одну из школ не пришлось бы закрывать, правда, они были бы переведены под единое управление, а девятилетняя Люганузеская школа перешла бы в статус начальной.

Довольно быстро стало очевидно, что части общины трудно переварить даже мягкую реформу. Понятно, что попытка ее провести за столь короткий срок до выборов была смелым шагом. Вместе с тем в истрепанной постоянной борьбой за власть Люганузеской волости трудно найти подходящий момент, чтобы спокойно взвесить настолько важные изменения.

Теперь взята пауза, и по крайней мере в следующем учебном году все останется по-прежнему. В то же время понятно, что росту числа детей в волости взяться неоткуда. Бесстрастные цифры говорят ясным языком: если сейчас в Люганузеской волости детей и молодежи почти в два раза меньше, чем 15 лет назад, то к 2030 году их число, согласно прогнозу, сократится еще на треть. Сужение образовательной сети - это всего лишь вопрос времени.