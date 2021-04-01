Силламяэская гимназия начнет готовить будущих космонавтов

Директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт сказал, что школа находится в поисках своей ниши. "Если в Пылтсамааской общей гимназии есть учебное направление "кибербезопасность", а Кохтла-Ярвеская гимназия открывает направление "авиация", то мы решили, что нужно летать еще выше".

Подкрепляет своеобразие региона

По словам директора, учебное направление "космонавтика" появится не на пустом месте, оно соответствует специфике региона. "Силламяэ известен в мире как город производителя компонентов материалов, применяемых в космических и авиационных технологиях", - пояснил Казенийт, подразумевая ТОО "NPM Silmet", одного из крупнейших производителей редких и редкоземельных металлов в Европе.

Обучающимся по новому направлению Силламяэская гимназия обещает углубленное изучение физики, астрономии, информатики и научной фантастики. "Как известно, космонавтика изучает внеземные объекты и соответствующие технологии. А современные спутниковые технологии, в свою очередь, помогают изучать все, что происходит на Земле", - сказал Казенийт.

Прием начнется в апреле

Основополагающая идея факультативных курсов учебного направления - связывание знаний из области астрономии с естественными и техническими науками.

- С 2015 года Эстония является полноправным членом Европейского космического агентства. Мы чувствуем необходимость расширить имеющиеся у нашей молодежи возможности выбора, внести свой вклад в эстонскую космонавтику и, возможно, даже в подготовку будущих специалистов космической отрасли, - сказал Казенийт.

Вместе с тем выбравшие новое учебное направление могут сделать карьеру и на Земле. "Учебное направление "космонавтика" даст также инженерные навыки и знания. Если крылья не держат, необязательно лететь в космос, можно остаться на земле", - заверил директор Силламяэской гимназии.

Прием на новое учебное направление начнется уже 12 апреля.