Началось извержение тудулиннаского вулкана

В местечке Тудулинна, расположенном в 15 километрах от Ийзаку, внезапно начал извергаться вулкан. Уже прошлой ночью в этом районе был слышен гул, а сегодня около двух часов ночи в небо с большим взрывом поднялось облако пепла. В данный момент пепла меньше, но еще можно увидеть большой огненный столб.

Местный житель Мартин сказал, что вчера он слышал шум, но подумал, что, вероятно, что-то взорвалось в шахте. Он и предположить не мог, что гора начнет извергаться.

По мнению ученых, пустая порода внутри зольной горы уже давно немного светится. Ученые также предупредили, что при благоприятных погодных условиях слабо воспламенившиеся вещества могут однажды взорваться.

В настоящее время жителям рекомендуется сохранять спокойствие, а вечером, когда все стихнет, в Ида-Вирумаа можно увидеть чудесный фейерверк.

Хотя геологически это невозможно, соответствующая отметка имеется на карте Тартумаа в атласе, составленном Людвигом Аугустом Меллином (1754-1835). Атлас, составленный в последние годы 18-го века, был первым сборником карт с относительно большим масштабом, который охватывал всю территорию Эстонии. С картами было связано и несколько курьезов, самым известным из них, пожалуй, является именно тудулиннаский вулкан.

Дело в том, что пастор из Виру-Яагупи Й. Э. Раух сообщил Меллину, что на окраине его прихода в Тудулинна есть возвышенность - Линнамяги, - внутри которой глубокое углубление, и это может быть только потухший вулкан. Меллин так и указал в атласе на карте Тартумаа (гравирована в 1796 году).

В том же году была гравирована и карта Вирумаа, однако там эта ошибка уже была исправлена. Но если подняться на тудулиннаскую возвышенность, то действительно можно увидеть достаточно глубокое углубление. Очевидно, изначально оно было еще глубже, но собранные с полей камни несколько уменьшили силу воздействия формы рельефа. С точки зрения геологии это под - замкнутое понижение рельефа, образовавшееся при таянии глыбы льда.