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СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелась свалка
2-3 апреля 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

2 апреля в 5.24 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кукрузе Тойлаской волости горит Уйкалаская свалка.

Спасатели потушили возгорание на 100 квадратных метрах площади свалки, однако им пришлось выезжать еще дважды на работы по тушению остаточных очагов. 

Пьяный водитель наехал на фонарный столб

3 апреля в 20.59 спасатели получили вызов на улицу Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, где легковой автомобиль врезался в столб уличного освещения, на котором установлен электрощит.

Водитель машины имел явные признаки опьянения.

Спасатели устранили угрозу возгорания и собрали с помощью абсорбента моторное масло. Скорая помощь проверила водителя, далее им будет заниматься полиция. 

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