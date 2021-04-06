СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелась свалка

Спасатели потушили возгорание на 100 квадратных метрах площади свалки, однако им пришлось выезжать еще дважды на работы по тушению остаточных очагов.

Пьяный водитель наехал на фонарный столб

3 апреля в 20.59 спасатели получили вызов на улицу Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, где легковой автомобиль врезался в столб уличного освещения, на котором установлен электрощит.

Водитель машины имел явные признаки опьянения.