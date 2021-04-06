СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелась свалка

СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелась свалка2-3 апреля 2021 г.
2 апреля в 5.24 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кукрузе Тойлаской волости горит Уйкалаская свалка.
2 апреля в 5.24 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кукрузе Тойлаской волости горит Уйкалаская свалка.
Спасатели потушили возгорание на 100 квадратных метрах площади свалки, однако им пришлось выезжать еще дважды на работы по тушению остаточных очагов.
3 апреля в 20.59 спасатели получили вызов на улицу Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, где легковой автомобиль врезался в столб уличного освещения, на котором установлен электрощит.
Водитель машины имел явные признаки опьянения.
Спасатели устранили угрозу возгорания и собрали с помощью абсорбента моторное масло. Скорая помощь проверила водителя, далее им будет заниматься полиция.