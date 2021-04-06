Вт, 6.04.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ОДИН ВОПРОС ⟩ Как улучшить информирование идавирусцев о вакцинации?

Райн Лаане. ФОТО: Тайро Луттер / Postimees

Прошедшая в минувшие выходные кампания по массовой вакцинации в Ида-Вирумаа провалилась, поскольку вакцинироваться пришло очень мало людей из тех, кто имеет такое право.

Руководитель больничной кассы РАЙН ЛААНЕ:

- Если в многоквартирном доме живущая на первом этаже дама получила вакцину, то она - самый лучший информатор в этом доме. Так оно процент за процентом растет. Также должна иметься возможность получить вакцину. Полторы недели назад Нарва-Йыэсууский дом попечения был последним домом попечения, получившим вакцину. После информирования число желающих там выросло с трех до ста с лишним. (Postimees.ee)

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back