ОДИН ВОПРОС ⟩ Как улучшить информирование идавирусцев о вакцинации?
Прошедшая в минувшие выходные кампания по массовой вакцинации в Ида-Вирумаа провалилась, поскольку вакцинироваться пришло очень мало людей из тех, кто имеет такое право.
Прошедшая в минувшие выходные кампания по массовой вакцинации в Ида-Вирумаа провалилась, поскольку вакцинироваться пришло очень мало людей из тех, кто имеет такое право.
- Если в многоквартирном доме живущая на первом этаже дама получила вакцину, то она - самый лучший информатор в этом доме. Так оно процент за процентом растет. Также должна иметься возможность получить вакцину. Полторы недели назад Нарва-Йыэсууский дом попечения был последним домом попечения, получившим вакцину. После информирования число желающих там выросло с трех до ста с лишним. (Postimees.ee)