ОДИН ВОПРОС ⟩ Как улучшить информирование идавирусцев о вакцинации?

Руководитель больничной кассы РАЙН ЛААНЕ:

- Если в многоквартирном доме живущая на первом этаже дама получила вакцину, то она - самый лучший информатор в этом доме. Так оно процент за процентом растет. Также должна иметься возможность получить вакцину. Полторы недели назад Нарва-Йыэсууский дом попечения был последним домом попечения, получившим вакцину. После информирования число желающих там выросло с трех до ста с лишним. (Postimees.ee)