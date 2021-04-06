ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Из этого тупика надо найти выход

Ида-Вирумаа уже несколько месяцев плетется в хвосте вакцинации, если сравнивать с остальной Эстонией. Самое плохое, что это отставание не сокращается, а увеличивается. В ходе проводившихся в выходные так называемых вакцинационных толок по всей Эстонии наблюдалось много путаницы и интерес среди пожилых оказался ниже ожидавшегося. Но все же инъекцию за три дня получили 11307 человек старше 60 лет.

В свою очередь, пожилые люди Ида-Вирумаа составили среди них всего... чуть более одного процента: в трех местах провакцинировали в общем 136 человек. Такими темпами к концу года не удастся привить даже половину идавирусцев. А это значит, что если в остальной Эстонии нормальная жизнь начнет потихоньку восстанавливаться, то здесь на это потребуется гораздо больше времени.

Из такого тупика надо найти выход. Существует несколько причин, тормозящих вакцинацию. Если для многих пожилых людей сложной стала регистрация на вакцинацию через дигирегистратуру, то нужно находить более простую и удобную альтернативу. При этом более молодым людям следовало бы больше помогать своим пожилым родственникам; если же у стариков близких нет, то помогать должны самоуправленческие социальные работники.

Более сложным может оказаться изменение отношения к вакцине "AstraZeneca". Хотя именно эта вакцина, по уверениям ученых, подходит людям старше 60 лет, очень трудно заставить многих людей поверить в это. Это предполагает гораздо лучшую и скоординированную, чем прежде, разъяснительную работу. В то же время, если уж недоверие настолько велико, то стоит постараться направлять сюда больше вакцин других марок.