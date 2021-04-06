РЕШЕНО ⟩ Пеэтер Тамбу - следующий главный архитектор Нарвы

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы завершил конкурс для поиска нового главного архитектора, являющегося также заместителем директора департамента. Как писало в марте "Северное побережье", на эту должность претендовали изначально трое.

По итогам окончательного отбора победителем конкурса оказался Пеэтер Тамбу.

Как сообщил "Северному побережью" вице-мэр Нарвы Сергей Горлач, Пеэтер Тамбу приступит к работе главного архитектора и замдиректора архитектурно-планиовочного департамента с 14 апреля.

Пеэтеру Тамбу 48 лет, сейчас он советник ректора Академии МВД. Прошлой осенью под его контролем был достроен учебно-жилой комплекс академии в Нарве, получивший в итоге архитектурную премию "Капитала культуры".

Должность главного архитектора Нарвы Тамбу уже занимал в 2008-2015 годы. Тогда он покинул ее по собственному желанию, имея разногласия с высшими городскими руководителями той поры. В частности, он открыто критиковал властный или даже авторитарный стиль поведения некоторых депутатов Нарвского горсобрания.

Сам Тамбу тоже с незавидной регулярностью подвергался критике со стороны как местных политиков, так и рядовых жителей Нарвы. Их недовольства касались как вкусовых, эстетических аспектов тех или иных проектов развития городского пространства, так и откровенных высказываний Тамбу в отношении специфических привычек жителей приграничного города.

Нынче в феврале в комментарии "Северному побережью" Тамбу признавался, что подумывает все же вернуться на должность главного архитектора Нарвы. Считается, что за последнее время люди и стиль управления в нарвской власти в некоторой степени поменялись.

Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач после полуторачасового конкурсного интервью подытожил, что Тамбу является единомышленником нынешней Нарвской горуправы если не по всем, то по большинству актуальных вопросов.

- Интервью с Пеэтером Тамбу было довольно интересным: он рассказывал про свой предыдущий опыт и про свое видение по тем проектам, в которых участвовал. Также рассказывал об известных ему плюсах и минусах в горуправе, и при этом был откровенен. Кроме того, у Тамбу очень интересное видение развития города: мы поговорили, допустим, о проектах развития Темного сада, восстановления Старой Нарвы - и мне понравилось, что у Пеэтера есть уже четко сформулированное мнение, которое совпадает и с моим, - поделился впечатлением Горлач.

Предыдущего главного архитектора Уку Пыллумаа Нарва потеряла 5 февраля, когда директор департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно признала неудовлетворительными итоги четырех испытательных месяцев Пыллумаа в этой должности. До него главным архитектором Нарвы был с 2016 по 2020 год Иван Сергеев.

Накануне нового должностного конкурса мэр Нарвы Катри Райк в своем комментарии признавала, что Пеэтер Тамбу и Иван Сергеев в прошлом высоко подняли планку главного городского архитектора.

- Нарве предстоит новая общая планировка, которую нужно создать в тесном сотрудничестве с новой городской стратегией развития. У города также впереди большие интересные строения: четыре школьных здания, один детсад, продление променада. Очень хороший главный архитектор сверхважен с точки зрения развития города, - говорила мэр.