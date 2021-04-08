СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Разборки на улице Тапамая

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Разборки на улице Тапамая5 апреля 2021 г.
5 апреля в полицию сообщили, что у дома на улице Тапамая в Нарве 65-летний мужчина угрожал другому мужчине. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
5 апреля в полицию сообщили, что у дома на улице Тапамая в Нарве 65-летний мужчина угрожал другому мужчине. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
5 апреля в полицию сообщили, что в Нарве 42-летний мужчина угрожал охраннику торгового центра. Полиция задержала 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
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