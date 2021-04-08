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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Разборки на улице Тапамая
5 апреля 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

5 апреля в полицию сообщили, что у дома на улице Тапамая в Нарве 65-летний мужчина угрожал другому мужчине. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Задержан угрожавший охраннику 

5 апреля в полицию сообщили, что в Нарве 42-летний мужчина угрожал охраннику торгового центра. Полиция задержала 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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