ОДИН ВОПРОС ⟩ Как поступают предложения в йыхвиский народный бюджет?

Помощник йыхвиского волостного старейшины ТООМАС НАЭЛЬ:

- Довольно хорошо поступают. Сейчас в волостное управление поступило уже 15 идей, но их можно подавать еще до конца апреля.

Почти все представленные пока идеи касаются улучшения йыхвиского городского пространства и среды проживания - например, парка и улиц. Сейчас нет предложений, которые были бы связаны, например, с организацией мероприятий.

Все идеи предложены всерьез, никто не шутил. Осуществление каждого из сделанных пока предложений обойдется не дешевле 5000 евро, эта сумма и названа минимальной в условиях бюджета.