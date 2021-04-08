Чт, 8.04.2021
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как поступают предложения в йыхвиский народный бюджет?

Тоомас Наэль. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание впервые инициировало народный бюджет, общий объем которого составит в нынешнем году 21000 евро. 

Помощник йыхвиского волостного старейшины ТООМАС НАЭЛЬ: 

- Довольно хорошо поступают. Сейчас в волостное управление поступило уже 15 идей, но их можно подавать еще до конца апреля. 

Почти все представленные пока идеи касаются улучшения йыхвиского городского пространства и среды проживания - например, парка и улиц. Сейчас нет предложений, которые были бы связаны, например, с организацией мероприятий.

Все идеи предложены всерьез, никто не шутил. Осуществление каждого из сделанных пока предложений обойдется не дешевле 5000 евро, эта сумма и названа минимальной в условиях бюджета. 

Волостное управление намерено в ближайшее время сформировать для отбора идей комиссию из пяти членов, в которую войдут художник, архитектор и специалисты по строительству и социальной сфере.

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