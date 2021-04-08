ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Местные выборы и партийные знамена

Похоже, что в некоторых местах Ида-Вирумаа выборы пройдут нынче более интересно, чем прежде.

В Нарве события начали разворачиваться еще в прошлом году, когда там свергли годами наслаждавшийся властью так называемый лагерь вороновцев. Однако тем более ярой обещает стать борьба за места в горсобрании нового созыва.

В Кохтла-Ярве противостоящие нынешней власти тоже обещают дать ей большой бой. А в Йыхви предвыборная борьба так и не утихала с самых предыдущих выборов.

Выборы в Люганузе по-прежнему будет, очевидно, осенять тень административной реформы 2017 года и в связи с ней - страсти вокруг реформы образования.

Пожалуй, в каждом самоуправлении есть свои горячие темы и соотношения политических сил. Однако вот что еще будет нынче по-другому: в некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа, где годами и даже десятилетиями существовала гегемония Центристской партии, влияние и поддержка этой партии растаяли, как мартовский снег. И тем более плотоядно стали поглядывать на здешний регион другие партии.

Столичные партийные конторы ждут от своих приверженцев на местах, чтобы немедленно были составлены местные партийные списки, с которыми можно будет броситься в огонь предвыборной борьбы. В то же время сами эти партии годами почти ничего не делали, чтобы усилить свои организации на местах. Вывешивание партийного флага в самоуправлении только перед выборами не приносит ожидаемого результата.