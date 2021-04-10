ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Профилактика и несчастный случай
Наши здания общественного пользования построены в разные периоды времени, и поэтому логично, что их соответствие современным стандартам тоже очень различается.
Наши здания общественного пользования построены в разные периоды времени, и поэтому логично, что их соответствие современным стандартам тоже очень различается.
В сегодняшнем "Северном побережье" мы рассматриваем соответствие временного здания Йыхвиской основной школы требованиям, выполнением которых владелец занимался в течение учебного года, но до сих пор эту работу не завершил. Речь идет о построенном в середине прошлого века доме, в котором за последние пару десятилетий осуществлялись некоторые перестройки. И тем не менее Спасательный департамент указал пальцем на узкие места. У департамента есть также право действовать на свое усмотрение, исходя при введении требований из специфики использования здания. Ясно, что когда речь идет о школе или попечительском доме, то взгляд становится более строгим, особенно если дело имеют со старым зданием.
Надо согласиться с утверждением Спасательного департамента, что нельзя идти на компромиссы в вопросах безопасности, но в то же время следует признать, что департамент сам предлагал их, давая время на устранение недостатков, - и это разумно. Что касается сделанного Йыхвиской основной школе предписания, то пока неясно, во сколько обойдется его выполнение, но бесплатным оно не будет. Кто в данном случае должен нести расходы, это во многом вопрос соглашения, особенно если учесть, что волость получила эти помещения в аренду от частного предпринимателя по очень сходной цене. Формально это, конечно, проблема владельца.
Часто кажется, будто многие современные требования безопасности слишком придирчивы и раздуты, однако жизнь показывает, что даже их выполнение не всегда гарантирует полную безопасность.
В январе этого года в расположенном в деревне Аа Люганузеской волости попечительском доме произошло трагическое несчастье - пожар, унесший три жизни. Речь шла о современном здании, где все требования пожарной безопасности были соблюдены. Выяснилось, что огонь начался от одной неисправной розетки. Это значит, что даже самое тщательное выполнение нормативов не всегда предотвращает несчастный случай. Но оно уменьшает вероятность несчастья и возможность трагических последствий.