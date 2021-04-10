ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Профилактика и несчастный случай

В сегодняшнем "Северном побережье" мы рассматриваем соответствие временного здания Йыхвиской основной школы требованиям, выполнением которых владелец занимался в течение учебного года, но до сих пор эту работу не завершил. Речь идет о построенном в середине прошлого века доме, в котором за последние пару десятилетий осуществлялись некоторые перестройки. И тем не менее Спасательный департамент указал пальцем на узкие места. У департамента есть также право действовать на свое усмотрение, исходя при введении требований из специфики использования здания. Ясно, что когда речь идет о школе или попечительском доме, то взгляд становится более строгим, особенно если дело имеют со старым зданием.

Надо согласиться с утверждением Спасательного департамента, что нельзя идти на компромиссы в вопросах безопасности, но в то же время следует признать, что департамент сам предлагал их, давая время на устранение недостатков, - и это разумно. Что касается сделанного Йыхвиской основной школе предписания, то пока неясно, во сколько обойдется его выполнение, но бесплатным оно не будет. Кто в данном случае должен нести расходы, это во многом вопрос соглашения, особенно если учесть, что волость получила эти помещения в аренду от частного предпринимателя по очень сходной цене. Формально это, конечно, проблема владельца.

Часто кажется, будто многие современные требования безопасности слишком придирчивы и раздуты, однако жизнь показывает, что даже их выполнение не всегда гарантирует полную безопасность.