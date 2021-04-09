Вакцинация ⟩ Предприятия желают снижения возрастной границы

Предприятия, имеющие в общем более пары тысяч работников, обратились к правительству с предложением, чтобы в виде исключения в Ида-Вирумаа можно было вакцинировать вдобавок к нынешним целевым группам людей помоложе и делать это по предприятиям, начиная с секторов туризма и обслуживания.

Авторы обращения хотят найти решение, чтобы ускорить в Ида-Вирумаа темпы вакцинации и достичь уровня остальной Эстонии, а также вернуться к нормальной жизнедеятельности вместе с другими регионами Эстонии. Этого невозможно добиться без осуществления принципиальных изменений.

По словам ида-вируского туркоординатора Кадри Ялонен, к обращению приглашают присоединиться и другие предприятия, разделяющие такие же точки зрения.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур в пятницу призвал ида-вирумааских школьников приводить своих бабушек-дедушек на вакцинацию. "Если в ближайшее время на основании относительного числа вакцинированных и больных COVID-19 станут "отпирать" государство и разрешать ученикам вернуться в школу, то мы станем самыми последними, кому могут разрешить вернуться в школы, ведь в Ида-Вирумаа по-прежнему больше всего невакцинированных и - наряду с Таллинном - больных COVID-19 людей", - отметил он.

- Придем на помощь своим бабушкам-дедушкам и государству! Будем говорить дома и звонить, объясним и убедим своих родственников-знакомых почтенного возраста прийти на вакцинацию. Поможем им забронировать время в интернете и приведем их на прививку! Сделаем это! - призвал Агур.